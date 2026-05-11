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Sheinbaum califica de "fallida" la visita de Isabel Díaz Ayuso a México

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que se debe revisar quién trajo a México a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
lun 11 mayo 2026 11:36 AM
Díaz Ayuso Aguascalientes
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de boicotear su visita a México. (Foto: Cristian Lira/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “fallida” la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México y se pronunció por saber quién la trajo al país.

“La verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero fíjense lo que más llama la atención, porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó el presidente de España ayer en un evento, fue noticia allá, de ¿cómo se puede decir? Lo mal que le fue, vamos a decirlo así, en la visita que tuvo en México”, comentó la presidenta.

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La presidenta de la comunidad de Madrid realizó una visita por México, sin embargo, canceló sus recorridos, pues acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de boicotear su agenda.

“Sheinbaum ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles”, indicó la Comunidad de Madrid en comunicado.

La visita de Díaz Ayuso estuvo marcada por la polémica debido a que afirmó que México está "a dos pasos" de ir por el mismo camino que Venezuela por "el control de instituciones de la justicia" y por sus problemas con la seguridad y el narcotráfico.

En su estancia en México, también participó en un homenaje a Hernán Cortés junto con la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y líderes del PAN.

En su conferencia de este lunes, la mandataria federal se pronunció a favor de saber quién trajo a la política española a México, aunque acusó al Partido Acción Nacional de estar detrás de la visita.

"Debemos de revisar quién la trajo. ¡Imagínense que sea un partido político que se saca foto con sus gobernadores reconociendo a esta mujer como el mejor exponente internacional para reflejarlos a ellos! O sea, los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés. El conservadurismo mexicano reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar o reconociendo a un homicida, a un genocida", cuestionó Sheinbaum.

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La presidenta calificó como absurdo que Díaz Ayuso viniera a México para reconocer a Hernán Cortés.

"Absurdo de esta presidenta de la Comunidad de Madrid, que vino a México a tratar de reconocer a Hernán Cortés", comentó.

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Recordó que con la llegada de Hernán Cortés y los españoles hubo varios agravios a las comunidades. Por ello, recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se ofrecieran disculpas.

"La cantidad de agresiones, esclavismo, exterminio, matanzas, que hubo por parte de la llegada de los españoles a nuestro país hacia los pueblos originarios, eso hay que reconocerlo siempre porque si no nos quedamos con la idea de que fue un encuentro amistoso", agregó.

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