Sheinbaum califica de "fallida" la visita de Isabel Díaz Ayuso a México

La presidenta de la comunidad de Madrid realizó una visita por México, sin embargo, canceló sus recorridos, pues acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de boicotear su agenda.

“Sheinbaum ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles”, indicó la Comunidad de Madrid en comunicado.

La visita de Díaz Ayuso estuvo marcada por la polémica debido a que afirmó que México está "a dos pasos" de ir por el mismo camino que Venezuela por "el control de instituciones de la justicia" y por sus problemas con la seguridad y el narcotráfico.

En su estancia en México, también participó en un homenaje a Hernán Cortés junto con la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y líderes del PAN.

En su conferencia de este lunes, la mandataria federal se pronunció a favor de saber quién trajo a la política española a México, aunque acusó al Partido Acción Nacional de estar detrás de la visita.

"Debemos de revisar quién la trajo. ¡Imagínense que sea un partido político que se saca foto con sus gobernadores reconociendo a esta mujer como el mejor exponente internacional para reflejarlos a ellos! O sea, los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés. El conservadurismo mexicano reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar o reconociendo a un homicida, a un genocida", cuestionó Sheinbaum.