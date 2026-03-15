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Ya hay consenso con el Verde y el PT sobre el "Plan B" electoral, confirma Sheinbaum

La presidenta adelantó que esta semana enviará su "Plan B" electoral, luego de que su primera propuesta fuera rechazada por opositores y aliados de Morena: el PT y parte del Partido Verde.
dom 15 marzo 2026 07:02 PM
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención de este domingo en la entrega de tarjetas del programa social "Pensión mujeres bienestar" en Nayarit. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí hay consenso con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para aprobar su "Plan B" electoral.

La mandataria indicó que se pondrá de acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que se entregue el nuevo proyecto de reforma ante el Congreso de la Unión este lunes o martes.

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"¿Ya hay consenso con los aliados?", preguntaron periodistas a la mandataria a su llegada a un evento de entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar en Compostela, Nayarit.

"Sí, ya salió una publicación", respondió la presidenta.

Senadores de Morena, PVEM y PT se pronunciaron a favor del ‘Plan B’ de la presidenta este sábado, luego de que la primera iniciativa fuera rechazada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles.

“El 'Plan B' fortalece la participación directa de la ciudadanía, a través de la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular a temas electorales. Ese es el sentido de esta reforma: una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos.

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“Las senadoras y senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, informaron en un comunicado.

No obstante, el diputado Ricardo Monreal indicó previamente que aún no hay acuerdo, aunque existe una actitud positiva del Partido Verde y el PT, pues está en juego la “supervivencia de la alianza entre los tres partidos”, declaró a El Universal.

La primera propuesta de la presidenta buscaba reducir el presupuesto de los partidos políticos, así como hacer que diputados y senadores de representación proporcional fueran también elegidos por las y los ciudadanos, no solo designados por las cúpulas partidarias.

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Este proyecto de reforma recibió 259 votos a favor –de Morena y parte del PVEM– y 234 votos en contra –de otra parte del PVEM, PRI, PAN y MC– por lo que no alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

Aunque aún no se entrega de forma oficial, Sheinbaum adelantó que su "Plan B" consistirá en disminuir la cantidad de dinero que se le asigna a diputados de los congresos locales y a funcionarios de los municipios; además, plantea que la ciudadanía pueda participar en consultas públicas sobre temas electorales, como la propia reforma electoral.

Sheinbaum defiende llamado de López Obrador para donar a Cuba

La presidenta también apoyó el llamado hecho por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para donar dinero a favor de Cuba, ante el bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

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“El pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo que no permite que lleguen productos; recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo y están sufriendo los hermanos cubanos, es un pueblo hermano, cercano.

“Nosotros decidimos que, aún cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda, por esa base que tenemos las mexicanas y los mexicanos, esa fraternidad, ese apoyo. Hay quien dice ‘yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba’, está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria criticó a políticos de oposición que rechazaron el llamado hecho por López Obrador a través de sus redes sociales.

“La oposición, los adversarios, ¡bueno, se volvieron locos! Dijeron ‘¡cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano!’ ¿Pues cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano? ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno y, quien quiera apoyar, que apoye”, agregó la presidenta.

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Morena, PT y PVEM acuerdan “respaldo” al Plan B

Los dirigentes y coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM anunciaron su “respaldo total” al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un mensaje que dieron en redes sociales, los líderes partidarios informaron que hubo un acuerdo entre los tres partidos para votar a favor de la segunda reforma electoral que mandará la mandataria federal al Congreso de la Unión.

El presidente del PT, Alberto Anaya, comentó que su partido respaldará la nueva propuesta que enviará la presidenta, pero enfatizó que ha cuidado que ésta no afecte los avances de las reformas de 1977, cuando surgen los legisladores por representación proporcional o pluris.

“Esta reforma cuida que no se afecten los avances democráticos. Por eso estamos nosotros con el Plan B, porque ella fue cuidadosa en que esos avances democráticos no se echaran abajo”, dio, Alberto Anaya.

Ello, porque en la primera iniciativa de la mandataria se planteó desaparecer a los senadores elegidos bajo esta figura, por lo que el PT y el PVEM estuvieron en contra. Esto provocó que Morena no alcanzara los votos y se desechará la propuesta.

Mientras, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, mencionó que ellos también “respaldarán” la propuesta, ya que encontraron los puntos de coincidencia. Además, aseguró que estar a favor de “eliminar los privilegios” en el uso de recursos públicos.

Agregó que apoyarán con su voto para reducir el presupuesto a los Congresos estatales, establecer topes máximos en sueldos y prestaciones en los legislativos, así como reducir la integración de los cabildos en todos los municipios para generar ahorros.

Con el apoyo del PT y del PVEM, Morena logrará sacar el Plan B de la mandataria federal, ya que se espera que esta sea constitucional.

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Claudia Sheinbaum Reforma electoral Presidencia

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