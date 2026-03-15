Ya hay consenso con el Verde y el PT sobre el "Plan B" electoral, confirma Sheinbaum

"¿Ya hay consenso con los aliados?", preguntaron periodistas a la mandataria a su llegada a un evento de entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar en Compostela, Nayarit.

"Sí, ya salió una publicación", respondió la presidenta.

Senadores de Morena, PVEM y PT se pronunciaron a favor del ‘Plan B’ de la presidenta este sábado, luego de que la primera iniciativa fuera rechazada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles.

“El 'Plan B' fortalece la participación directa de la ciudadanía, a través de la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular a temas electorales. Ese es el sentido de esta reforma: una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos.

“Las senadoras y senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, informaron en un comunicado.

No obstante, el diputado Ricardo Monreal indicó previamente que aún no hay acuerdo, aunque existe una actitud positiva del Partido Verde y el PT, pues está en juego la “supervivencia de la alianza entre los tres partidos”, declaró a El Universal.

La primera propuesta de la presidenta buscaba reducir el presupuesto de los partidos políticos, así como hacer que diputados y senadores de representación proporcional fueran también elegidos por las y los ciudadanos, no solo designados por las cúpulas partidarias.