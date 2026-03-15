Ya hay consenso con el Verde y el PT sobre el "Plan B" electoral, confirma Sheinbaum

Morena, PT y PVEM acuerdan “respaldo” al Plan B
Los dirigentes y coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM anunciaron su “respaldo total” al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En un mensaje que dieron en redes sociales, los líderes partidarios informaron que hubo un acuerdo entre los tres partidos para votar a favor de la segunda reforma electoral que mandará la mandataria federal al Congreso de la Unión.
El presidente del PT, Alberto Anaya, comentó que su partido respaldará la nueva propuesta que enviará la presidenta, pero enfatizó que ha cuidado que ésta no afecte los avances de las reformas de 1977, cuando surgen los legisladores por representación proporcional o pluris.
“Esta reforma cuida que no se afecten los avances democráticos. Por eso estamos nosotros con el Plan B, porque ella fue cuidadosa en que esos avances democráticos no se echaran abajo”, dio, Alberto Anaya.
Ello, porque en la primera iniciativa de la mandataria se planteó desaparecer a los senadores elegidos bajo esta figura, por lo que el PT y el PVEM estuvieron en contra. Esto provocó que Morena no alcanzara los votos y se desechará la propuesta.
Mientras, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, mencionó que ellos también “respaldarán” la propuesta, ya que encontraron los puntos de coincidencia. Además, aseguró que estar a favor de “eliminar los privilegios” en el uso de recursos públicos.
Agregó que apoyarán con su voto para reducir el presupuesto a los Congresos estatales, establecer topes máximos en sueldos y prestaciones en los legislativos, así como reducir la integración de los cabildos en todos los municipios para generar ahorros.
Con el apoyo del PT y del PVEM, Morena logrará sacar el Plan B de la mandataria federal, ya que se espera que esta sea constitucional.