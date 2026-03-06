El Plan Kukulkán busca garantizar seguridad de asistentes al Mundial con casi 100,000 elementos

Seguridad rumbo al Mundial 2026

El Gabinete de Seguridad detalló que el operativo contempla la participación de más de 20 dependencias federales, además de corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, hoteles y zonas de concentración de aficionados.

El general Román Villalvazo Barrios, Jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, detalló que el dispositivo contempla más de 20,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 55,000 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de personal de seguridad privada que participará en las tareas de protección en sedes y zonas cercanas al torneo.

"Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos", dijo.

Sistema antidrones, binomios caninos y más

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el plan incluye dispositivos especiales de vigilancia, sistemas tecnológicos de monitoreo y coordinación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

En Guadalajara, una de las sedes del torneo, se informó que se desplegarán 17,700 elementos de seguridad, apoyados por 578 vehículos, siete aeronaves, 23 binomios caninos especializados en explosivos, 23 para detección de narcóticos y 40 binomios equinos.

El dispositivo contempla vigilancia en el Estadio Akron, centros de entrenamiento, zonas de Fan Fest, aeropuertos, hoteles y principales vialidades.

Antes de cada partido, se detalló también que especialistas del Ejército realizarán barridos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y antiexplosivos, además de revisiones electrónicas para detectar dispositivos de espionaje o riesgos de seguridad. También se instalarán sistemas antidrones en estadios y zonas de concentración de aficionados.