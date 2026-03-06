El Plan Kukulkán busca garantizar seguridad de asistentes al Mundial con casi 100,000 elementos

El Gobierno de México detalló el despliegue de casi 100,000 elementos de seguridad como parte del Plan Kukulkán, la estrategia diseñada para garantizar la protección de asistentes, delegaciones y turistas durante la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Desde Jalisco y a 12 días del operativo que culminó con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, autoridades federales detallaron el operativo de seguridad para la Copa Mundial de Futbol 2026.
Seguridad rumbo al Mundial 2026
El Gabinete de Seguridad detalló que el operativo contempla la participación de más de 20 dependencias federales, además de corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, hoteles y zonas de concentración de aficionados.
El general Román Villalvazo Barrios, Jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, detalló que el dispositivo contempla más de 20,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 55,000 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de personal de seguridad privada que participará en las tareas de protección en sedes y zonas cercanas al torneo.
"Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos", dijo.
Sistema antidrones, binomios caninos y más
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el plan incluye dispositivos especiales de vigilancia, sistemas tecnológicos de monitoreo y coordinación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.
En Guadalajara, una de las sedes del torneo, se informó que se desplegarán 17,700 elementos de seguridad, apoyados por 578 vehículos, siete aeronaves, 23 binomios caninos especializados en explosivos, 23 para detección de narcóticos y 40 binomios equinos.
El dispositivo contempla vigilancia en el Estadio Akron, centros de entrenamiento, zonas de Fan Fest, aeropuertos, hoteles y principales vialidades.
Antes de cada partido, se detalló también que especialistas del Ejército realizarán barridos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y antiexplosivos, además de revisiones electrónicas para detectar dispositivos de espionaje o riesgos de seguridad. También se instalarán sistemas antidrones en estadios y zonas de concentración de aficionados.
El plan también contempla un sistema de vigilancia aérea en cinco capas, que incluye aeronaves estratégicas con radares de largo alcance, aviones interceptores F-5 y T-6, helicópteros en alerta y sistemas antidrones para proteger el espacio aéreo en las ciudades sede.
Previo al torneo se establecerán zonas de vigilancia aérea restringida, que serán publicadas mediante avisos aeronáuticos para coordinar los vuelos comerciales y detectar cualquier aeronave no autorizada.
En paralelo, la Secretaría de Marina desplegará 12,241 elementos para reforzar la seguridad en puertos, aeropuertos y rutas marítimas estratégicas.
Las tareas incluirán patrullaje naval, monitoreo de inteligencia y control de embarcaciones turísticas en marinas y puertos del Golfo de México y el Pacífico.
Las autoridades federales aseguraron que el objetivo del Plan Kukulkán es garantizar la seguridad durante el Mundial y proyectar a México como un país capaz de albergar eventos internacionales de gran escala con condiciones de protección para visitantes y población local.
El general Villalvazo Barrios explicó que el operativo comenzará 15 días antes de que inicie el Mundial, el 11 de junio, y culminará alrededor de 15 días después, cuando los turistas se retiren.
Recordó que aunque en la ciudad de Guadalajara, el Mundial termina el 25 de junio; en Monterrey el 29 de junio y en la Ciudad de México, el 5 de julio, se mantendrán los activos resguardando otras actividades relativas al evento deportivo, como el Fan Festival.
Operativos en Jalisco tras abatimiento del “Mencho”
El informe de seguridad también incluyó un balance de los operativos recientes en Jalisco, realizados tras el operativo federal en Tapalpa donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los operativos recientes han permitido una reducción del 26% en la incidencia de extorsión en la entidad.
“Por este delito, estas acciones han permitido una reducción del 26% en la incidencia en la entidad”, señaló al presentar un balance de los operativos realizados en las últimas semanas.
Harfuch destacó también la detención de 20 personas y el aseguramiento de un centro de atención telefónica utilizado para cometer extorsiones en Guadalajara, además de la captura de cuatro integrantes de un grupo criminal que extorsionaba a comerciantes.
Resaltó también la detención de Gustavo “N”, identificado como jefe operativo de un grupo criminal considerado objetivo prioritario para los gobiernos de México y Guanajuato.
Asimismo, fue capturado Nazario “N”, señalado como generador de violencia responsable de extorsión y narcomenudeo en Tlajomulco, además de otros integrantes de células delictivas vinculadas a secuestro y cobro de piso. Entre ellos se encuentra Luis “N”, presunto coordinador de una célula criminal con operaciones en Baja California y Jalisco.