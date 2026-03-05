Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

"No es traición a la 4T", dice Sheinbaum sobre falta de apoyo de aliados a la reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que corresponderá a Morena la decisión de mantener o no la alianza con el PT y el Partido Verde.
jue 05 marzo 2026 11:23 AM
sheinbaum-reforma-electoral-traicion.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ella tenía el compromiso de enviar la iniciativa de reforma electoral, pero sabe que en el Congreso hay puntos de vista distintos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que, la falta de apoyo de los partidos aliados de Morena a su propuesta de reforma electoral, no es una traición a la llamada Cuarta Transformación.

“No lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación. Son puntos de vista distintos, para mí es muy importante porque yo me comprometí con la gente de presentarla de esa manera y en el Congreso pues hay puntos de vista distintos, entonces pues vamos a esperar cómo será el debate y la votación”, indicó.

Publicidad

Este miércoles, tras varios días de retraso por la falta de consensos con los aliados, la presidenta envió su propuesta de reforma electoral, sin embargo, su contenido fue suavizado, en contraste con los adelantos que se hicieron en la mañanera.

En su propuesta enviada a la Cámara de Diputados, la mandataria federal propone modificar la integración de las dos Cámaras del Congreso de la Unión , pero sin eliminar los mecanismos de sobrerrepresentación. Además, propone reducir el financiamiento a los partidos políticos y el tiempo en radio y televisión del que disponen durante las campañas.

Sobre la propuesta para disminuir de 48 a 35 los tiempos en radio y televisión, la presidenta justificó que se debe a que hoy las campañas electorales se desarrollan más en redes sociales.

"La forma de comunicarse es en una buena parte por las plataformas, por las redes sociales, es más, la mayoría. La mayor parte de la influencia de las campañas viene por las redes. La televisión y la radio pues cada vez menos impacto, aún tienen su impacto, pero tienen menos impacto", dijo.

Te recomendamos:

Conferencia Matutina Sheinbaum
Congreso

Se queda el PREP y sin control al INE, 'suavizan' la iniciativa de reforma electoral

Aclaró que esa reducción no afectará el tiempo que tiene el Estado para las campañas en las que difunde temas como la vacunación contra el sarampión.

"No tiene que ver con los tiempos oficiales del gobierno para comunicar campañas contra el consumo de drogas. En este momento está la vacunación contra el sarampión, eso se mantiene exactamente igual, es nada más en la época del periodo de campaña y evidentemente solamente son tiempos oficiales", refirió.

Publicidad

También explicó que la decisión de buscar regular el uso de la Inteligencia Artificial es porque se prevé que en las elecciones del próximo año se recurra más a ella.

"Si usas inteligencia artificial, es obligatorio que le pongas Inteligencia Artificial, de tal manera que quien lo está viendo sepa que es inteligencia artificial lo que se está utilizando", señaló.

La presidenta informó que corresponderá a los partidos políticos definir su política de alianzas rumbo a las elecciones de 2027.

Conoce más:

Sesión Comisión Permanente
México

Se retrasa envío de Reforma Electoral de Sheinbaum al Congreso

Morral y tenis, recomienda Sheinbaum a morenistas

A dos días de que Morena fije las reglas para quienes quieren competir en el proceso electoral de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum recomendó a los aspirantes un “morral” y un buen par de tenis para recorrer el país en busca del voto ciudadano.

“Lo mejor es en casa por casa. Eso era lo que el presidente López Obrador recomendaba luego de que ya que habías ganado la encuesta. ‘Desde ya unos buenos tenis y morral’”, comentó.

El morral era para transportar los volantes con la propuesta del candidato y los tenis para caminar y caminar para escuchar a los ciudadanos.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Reforma electoral

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad