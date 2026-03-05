"No es traición a la 4T", dice Sheinbaum sobre falta de apoyo de aliados a la reforma electoral

Este miércoles, tras varios días de retraso por la falta de consensos con los aliados, la presidenta envió su propuesta de reforma electoral, sin embargo, su contenido fue suavizado, en contraste con los adelantos que se hicieron en la mañanera.

En su propuesta enviada a la Cámara de Diputados, la mandataria federal propone modificar la integración de las dos Cámaras del Congreso de la Unión , pero sin eliminar los mecanismos de sobrerrepresentación. Además, propone reducir el financiamiento a los partidos políticos y el tiempo en radio y televisión del que disponen durante las campañas.

Sobre la propuesta para disminuir de 48 a 35 los tiempos en radio y televisión, la presidenta justificó que se debe a que hoy las campañas electorales se desarrollan más en redes sociales.

"La forma de comunicarse es en una buena parte por las plataformas, por las redes sociales, es más, la mayoría. La mayor parte de la influencia de las campañas viene por las redes. La televisión y la radio pues cada vez menos impacto, aún tienen su impacto, pero tienen menos impacto", dijo.

Aclaró que esa reducción no afectará el tiempo que tiene el Estado para las campañas en las que difunde temas como la vacunación contra el sarampión.

"No tiene que ver con los tiempos oficiales del gobierno para comunicar campañas contra el consumo de drogas. En este momento está la vacunación contra el sarampión, eso se mantiene exactamente igual, es nada más en la época del periodo de campaña y evidentemente solamente son tiempos oficiales", refirió.