Representantes de la FIFA y Gobierno de México revisan protocolos de seguridad rumbo al Mundial 2026

Se alista la CDMX

A poco más de tres meses del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, el gobierno capitalino instaló este miércoles el Gabinete de Coordinación entre alcaldías y dependencias del gobierno de la Ciudad de México para preparar la logística del torneo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la instalación del mecanismo de trabajo en el Museo de la Ciudad de México, donde destacó que las 16 alcaldías y su administración trabajarán de forma conjunta para garantizar servicios, seguridad, infraestructura y atención turística durante los cinco partidos mundialistas que se disputarán en la capital.

“Somos conscientes que el mundial se desarrollará en tiempos de lluvia. En junio, y las lluvias a mediados de mayo estarán llegando a la Ciudad de México. Así que estamos trabajando con las alcaldías para que desde ya se esté haciendo el trabajo correspondiente de desazolve en todos aquellos puntos donde sabemos que tenemos problemas”, destacó.

El gabinete recién instalado se destacó, funcionará como un espacio permanente de coordinación institucional para preparar a la ciudad ante la llegada de millones de visitantes durante el torneo.

De acuerdo con Brugada, las reuniones de coordinación se realizarán inicialmente cada 15 días y se intensificarán conforme se acerque la justa mundialista.

“Como bien ya se informó acá, este gabinete sostendrá reuniones de trabajo de manera continua cada 15 días y conforme se acerque el mundial se celebrarán con mayor frecuencia las veces que sean necesarias para que estemos de manera muy coordinadas”, indicó.

La mandataria capitalina precisó que las próximas sesiones se realizarán el miércoles 18 de marzo y el miércoles 1 de abril. Posteriormente, en mayo y junio, las reuniones se realizarán de manera semanal para dar seguimiento a los acuerdos.

“Cabo dos próximas sesiones quincenales el miércoles 18 de marzo y el miércoles 1 de abril a esta misma hora para trabajar y ya en mayo y en junio sesionar semanalmente para darle seguimiento a los acuerdos y para darle seguimiento, pues ya a lo que será propiamente el inicio del mundial y el desarrollo de los cinco partidos del mundial en la Ciudad de México”, explicó.

Durante la instalación del gabinete se destacó que la capital del país recibirá por cuarta ocasión en su historia partidos de una Copa del Mundo, lo que representa una oportunidad para consolidar a la ciudad como destino turístico internacional.

“Con la instalación de este gabinete se manifiesta la plena disposición de las 16 alcaldesas y alcaldes, así como del gobierno de la Ciudad de México para trabajar de manera conjunta en beneficio de las y los habitantes de la ciudad y de los turistas que nos visitarán durante el evento deportivo más importante del mundo”, subrayó Brugada.

La jefa de Gobierno apuntó además que el gabinete trabajará sobre cuatro ejes principales: infraestructura y servicios urbanos; gobierno y seguridad; atención turística; y programas deportivos y sociales vinculados al Mundial.

La estrategia incluye acciones preventivas ante las lluvias, operativos de seguridad coordinados con el gobierno federal, ordenamiento del comercio en vía pública, rehabilitación de espacios públicos y promoción turística en las 16 alcaldías.

Brugada aseguró que la CDMX llega al Mundial en uno de sus mejores momentos en materia de seguridad, con una reducción de 58% en delitos de alto impacto desde 2019.

En tanto que alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, cuya demarcación alberga el estadio sede de los partidos mundialistas, afirmó que la capital está lista para recibir a los visitantes.

“A 99 días de que inicie la justa mundialista nosotros nos declaramos aquí en Coyoacán listos para representar a México de la mejor manera”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, destacó que el torneo será una oportunidad para mostrar la diversidad cultural y turística de todas las demarcaciones de la ciudad.

Además del operativo logístico, el gobierno capitalino anunció que se alistan ya diversos eventos como festivales futboleros, actividades deportivas y eventos culturales en distintos puntos de la capital durante el torneo.

Autoridades federales y locales afinan protocolos de seguridad

Brugada afirmó este miércoles que la CDMX recibirá el Mundial 2026 en uno de sus mejores momentos en materia de seguridad pública. Señaló que los delitos de alto impacto han disminuido 58% desde 2019 y 13% en comparación con 2024, mientras que el homicidio doloso registra una reducción de 46% respecto a 2019 y de 10% frente al año pasado.

Explicó que estos resultados se deben a una estrategia integral que incluye la operación de 135,000 videocámaras, más de 90,000 policías capacitados y el despliegue de 3,500 nuevas patrullas en la capital, además del fortalecimiento de los equipos de seguridad en cada una de las alcaldías.

Brugada indicó que rumbo al Mundial se mantiene una coordinación estrecha con el gobierno federal dentro de la estrategia nacional de seguridad para la Copa del Mundo 2026. Detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana participa en 23 grupos técnicos relacionados con seguridad, ciberseguridad, protección del espacio aéreo e intercambio de información, así como en comités de coordinación estatal, nacional e internacional con las ciudades sede del torneo.

Asimismo, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han recibido capacitación especializada mediante cursos nacionales e internacionales en países de América, Asia y Europa, como parte del fortalecimiento del operativo que se desplegará durante la justa mundialista.