FIFA canceló tarifas y no reservaciones de habitaciones en CDMX, aclara gobierno de Sheinbaum

La coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, explicó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) canceló tarifas de hotel y no las reservaciones de los hoteles.
“¿Qué fue lo que hizo FIFA? No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho… hay en muchos hoteles con esa opción de tener tarifas cancelables, entonces fue solamente liberar habitaciones, que además hay que decirlo, no es realmente un problema porque sabemos que hay mucho interés en venir a nuestro país”, expuso este jueves en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.