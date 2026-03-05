FIFA canceló tarifas y no reservaciones de habitaciones en CDMX, aclara gobierno de Sheinbaum

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la FIFA desbloqueó alrededor de 1,300 de los 3,000 cuartos de hotel que tenía "apartados" para el Mundial de Fútbol en la Ciudad de México.

"Los desbloqueos que hizo la FIFA no representan ni el 2% de ocupación de un día del Mundial. Es decir, es insignificante desde el punto de vista de la rentabilidad y de la ocupación", aseguró el presidente de la Asociación Javier Puente.

Al respecto, Gabriela Cuevas explicó hay mucho interés por venir a México pues en el país se celebrarán dos de los cuatro juegos que más expectativa han generado.

“De los cuatro partidos más atractivos para la gente en todo el mundo, dos estaban en nuestro país. Uno en la Ciudad de México, uno en la ciudad de Guadalajara, así que vamos bien, vamos por buen camino”, destacó.

Gabriela Cuevas recomendó a los interesados en hospedarse en la Ciudad de México aprovechar que la FIFA liberó esos cuartos.

“Más bien aquí hago la recomendación de que reserven ahorita ya que algunas habitaciones se liberaron”, indicó.