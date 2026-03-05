Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno afirma que la FIFA canceló tarifas y no reservas de habitaciones

La coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial afirmó que hay mucho interés de los visitantes de venir a México y recomendó aprovechar para reservar los cuartos liberados.
jue 05 marzo 2026 10:44 AM
FIFA canceló tarifas y no reservaciones de habitaciones en CDMX, aclara gobierno de Sheinbaum
La coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, explicó que se mantienen en México los partidos de repechaje. (Foto: Cuartoscuro.)

La coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, explicó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) canceló tarifas de hotel y no las reservaciones de los hoteles.

“¿Qué fue lo que hizo FIFA? No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho… hay en muchos hoteles con esa opción de tener tarifas cancelables, entonces fue solamente liberar habitaciones, que además hay que decirlo, no es realmente un problema porque sabemos que hay mucho interés en venir a nuestro país”, expuso este jueves en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Publicidad

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la FIFA desbloqueó alrededor de 1,300 de los 3,000 cuartos de hotel que tenía "apartados" para el Mundial de Fútbol en la Ciudad de México.

"Los desbloqueos que hizo la FIFA no representan ni el 2% de ocupación de un día del Mundial. Es decir, es insignificante desde el punto de vista de la rentabilidad y de la ocupación", aseguró el presidente de la Asociación Javier Puente.

Al respecto, Gabriela Cuevas explicó hay mucho interés por venir a México pues en el país se celebrarán dos de los cuatro juegos que más expectativa han generado.

“De los cuatro partidos más atractivos para la gente en todo el mundo, dos estaban en nuestro país. Uno en la Ciudad de México, uno en la ciudad de Guadalajara, así que vamos bien, vamos por buen camino”, destacó.

Te puede interesar:

Anfitriones de Airbnb temen perder ante regulación pese a precios desde 18 mil pesos para el Mundial
Regulación de la CDMX a hospedajes preocupa a anfitriones rumbo al Mundial 2026 La restricción del 50% de noches de hospedaje al año, alerta a los anfitriones de plataformas digitales. Consideran que la medida los pone en desventaja para atender demanda de turistas en 2026.

Gabriela Cuevas recomendó a los interesados en hospedarse en la Ciudad de México aprovechar que la FIFA liberó esos cuartos.

“Más bien aquí hago la recomendación de que reserven ahorita ya que algunas habitaciones se liberaron”, indicó.

Publicidad

FIFA se quedó muy contenta, dice Sheinbaum tras reunión

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que integrantes de la FIFA quedaron “muy contentos” tras la reunión que sostuvieron con funcionarios del gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León para analizar temas de seguridad y logística rumbo al Mundial.

“Fue una muy buena reunión, se quedaron muy contentos. Tenían algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad y se quedaron muy contentos, igual en el tema de movilidad”, destacó.

Conoce más:

Trophy Tour GDL 2026
FIFA desbloquea 1,300 cuartos para Mundial en CDMX; no es ni el 2% de la capital, responden hoteleros De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la CDMX, las habitaciones correspondían a espacios que la FIFA iba a destinar a hospitality, pues por primera vez actúa también como una "agencia de viajes".

Respecto a esta reunión, Gabriela Cuevas afirmó que hubo respuesta a todas las inquietudes planteadas por la delegación de la FIFAa.

“En los 10 temas que presentó FIFA teníamos respuestas muy claras, ¿por qué? Porque el Gobierno de México está trabajando con coordinación, con mucha colaboración y también con mucha comunicación”, indicó.

Comentó que siguen en pie los cuatro partidos de repechaje: dos en Guadalajara y dos en Monterrey.

“Todo está firme tal y como fue planeado. Entre los acuerdos por supuesto está tener una muy estrecha comunicación”, indicó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad