Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: violencia por captura de "El Mencho" fue excepcional; pueden venir al Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es seguro viajar a México y agradeció el apoyo de la FIFA para que México se mantenga como país sede del Mundial.
jue 26 febrero 2026 10:48 AM
sheinbaum-mundial-.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la situación está regularizada tras la jornada de violencia del pasado domingo. (Foto: Presidencia de México.)

Ante la preocupación por la situación de violencia en el país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trató de una situación excepcional y que hay condiciones para que en México se realicen algunos partidos del Mundial de Futbol.

“Aun cuando el domingo vivimos una situación excepcional o de excepción, se está regularizando todo, entonces que es seguro que viajen a nuestro país, que pueden venir sin problema. Ya Estados Unidos también, que en algún momento presentó una alerta, ya también la levantó, Canadá entiendo que también, entonces pueden venir sin problema a nuestro país, al contrario, que vengan a gozar de las bellezas de México”, explicó este jueves.

Publicidad

Tras la violencia que se registró el domingo en el país por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la selección de Portugal informó que seguían de cerca la situación de México.

"Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF). En este contexto, las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación. Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el gobierno y en sinfonía con la Federación Mexicana de Futbol, ​​entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular", informó.

La presidenta comentó esta mañana que hay condiciones para que se realice el Mundial de Futbol, tanto para la llegada de las selecciones, como para visitantes.

"Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre", dijo este jueves.

Te puede interesar:

Cristiano Ronaldo en duda para jugar en el Estadio Banorte por violencia: qué se sabe del México vs. Portugal
Tendencias

Portugal "evaluará" jugar contra México en el Estadio Banorte tras muerte de "El Mencho"

La mandataria federal también agradeció el homenaje que se realizó en el partido México-Islandia a militares que perdieron la vida en el operativo para capturar a Oseguera.

“Fue muy emotivo. Primero agradecemos el homenaje, además fue un juego tranquilo amistoso y este homenaje pues fue muy emotivo para todos los que son parte de las Fuerzas Armadas particularmente del Ejército, la Guardia Nacional”, indicó.

Agradeció el respaldo de la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, afirmó que “las sedes de México son las que son y no hay ningún cambio”.

Publicidad

Turismo opera con normalidad en Jalisco

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, aseguró que tras la jornada de violencia del domingo pasado, la actividad turística opera con normalidad.

"Decirles que los servicios turísticos en Jalisco operan con normalidad. El 100% del Aeropuerto de Guadalajara, como el de Puerto Vallarta, está operando con normalidad. No ha existido ninguna cancelación de ruta en ninguno de los 70 aeropuertos que tenemos en el país", aseguró.

En un balance anual, la secretaria informó que México tuvo un crecimiento de 6% en la actividad turística: el el año pasado llegaron 47.8 millones de personas, casi tres millones arriba de los 45 millones del 2024.

Conoce más:

mexico.jpg
México

México abre su participación como país socio en Fitur

Publicidad

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad