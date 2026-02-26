Sheinbaum: violencia por captura de "El Mencho" fue excepcional; pueden venir al Mundial

Tras la violencia que se registró el domingo en el país por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la selección de Portugal informó que seguían de cerca la situación de México.

"Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF). En este contexto, las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación. Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el gobierno y en sinfonía con la Federación Mexicana de Futbol, ​​entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular", informó.

La presidenta comentó esta mañana que hay condiciones para que se realice el Mundial de Futbol, tanto para la llegada de las selecciones, como para visitantes.

"Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre", dijo este jueves.

La mandataria federal también agradeció el homenaje que se realizó en el partido México-Islandia a militares que perdieron la vida en el operativo para capturar a Oseguera.

“Fue muy emotivo. Primero agradecemos el homenaje, además fue un juego tranquilo amistoso y este homenaje pues fue muy emotivo para todos los que son parte de las Fuerzas Armadas particularmente del Ejército, la Guardia Nacional”, indicó.

Agradeció el respaldo de la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, afirmó que “las sedes de México son las que son y no hay ningún cambio”.