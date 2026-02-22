"El Mencho" cae, pero el poder del CJNG se mantiene en más de 20 entidades
Nemesio Oseguera Cervantes murió tras un operativo de fuerzas federales en Tepalpa, Jalisco. Los narcobloqueos, quema de tiendas de conveniencia y disparos en diversos estados dan muestra de su poderío.
Cayó Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los líderes del narcotráfico con mayor poderío en México y que trascendió fronteras con base a alianzas que hizo durante años y que convirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una de las organizaciones criminales con más poderío que trascendió fronteras. Estos son los territorios en donde tiene presencia.
Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco, en respuesta al operativo de fuerzas federales en la región. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades han señalado que 21 bloqueos carreteros siguen activos. El ejército añadió que elementos militares se concentran en los estados aledaños a Jalisco "para reforzar la seguridad".
Los bloqueos por el operativo en el que murió Oseguera se extendieron también a Puerto Vallarta y Michoacán, lugares donde su organización tiene presencia.
El Cártel Jalisco Nueva Generación lo formó "El Mencho" en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.
Estados Unidos nombró al CJNG como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo; incluso, EU lo describió como uno de los primeros narcotraficantes que envío fentanilo a suelo estadounidense.
Publicidad
Estados del país donde tiene presencia el CJNG
-Jalisco
-Nayarit
-Colima
Veracruz
-Guanajuato
-Puebla
-Querétaro
-Hidalgo
Además, se presume que mantiene una fuerte presencia operativa en zonas estratégicas como:
-Riviera Maya (Quintana Roo)
-Tijuana (Baja California)
-Ciudad Juárez (Chihuahua)
-La región de Tierra Caliente, que abarca partes de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.