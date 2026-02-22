Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

"El Mencho" cae, pero el poder del CJNG se mantiene en más de 20 entidades

Nemesio Oseguera Cervantes murió tras un operativo de fuerzas federales en Tepalpa, Jalisco. Los narcobloqueos, quema de tiendas de conveniencia y disparos en diversos estados dan muestra de su poderío.
dom 22 febrero 2026 05:01 PM
territorios-cjng-mencho.jpg
Quema de vehículos y camiones del transporte público en Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los territorios controlados por el CJNG tras darse a conocer la muerte del "Mencho". (Foto: Héctor Colin / Cuartoscuro)

Cayó Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los líderes del narcotráfico con mayor poderío en México y que trascendió fronteras con base a alianzas que hizo durante años y que convirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una de las organizaciones criminales con más poderío que trascendió fronteras. Estos son los territorios en donde tiene presencia.

Lee: Muere el Mencho al ser trasladado a CDMX tras operativo

Publicidad

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco, en respuesta al operativo de fuerzas federales en la región. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han señalado que 21 bloqueos carreteros siguen activos. El ejército añadió que elementos militares se concentran en los estados aledaños a Jalisco "para reforzar la seguridad".

Los bloqueos por el operativo en el que murió Oseguera se extendieron también a Puerto Vallarta y Michoacán, lugares donde su organización tiene presencia.

El Cártel Jalisco Nueva Generación lo formó "El Mencho" en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos nombró al CJNG como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo; incluso, EU lo describió como uno de los primeros narcotraficantes que envío fentanilo a suelo estadounidense.

Publicidad

Estados del país donde tiene presencia el CJNG

-Jalisco

-Nayarit

-Colima

Veracruz

-Guanajuato

-Puebla

-Querétaro

-Hidalgo

Además, se presume que mantiene una fuerte presencia operativa en zonas estratégicas como:

-Riviera Maya (Quintana Roo)

-Tijuana (Baja California)

-Ciudad Juárez (Chihuahua)

-La región de Tierra Caliente, que abarca partes de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

El CJNG está presente en al menos 22 estados de los 32 que conforman al país, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025 , que ubica al CJNG con presencia significativa en: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Morelos, Colima, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

Aunque tiene células con presencia en todo el territorio nacional.

cjng-estados-mexico
Estados con presencia del CJNG. (Fptp: Captura de pantalla de informe de la DEA)
territorios-control-cjng.jpg
Tijuana, Baja California es uno de los territorios en donde tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la imagen luce un taxi incendiado sobre la Avenida Internacional del lado mexicano tras darse a conocer la muerte del "Mencho". (Foto: Guillermo Arias/AFP)

Leer más:

matan-al-mencho-en-vivo.jpg
México

Muere el Mecho, últimas noticias: abaten a Nemesio Oseguera y se desata caos en Jalisco y estados

EU aplaude operativo

Estados Unidos aplaudió el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera.

"Se me ha informado que fuerzas de seguridd mexicanas han matado a 'El Mencho', uno de los capos de la droga más sanguinarios", expresó en 𝕏, Christopher Landau, subsecretario de Estado de ese país.

"Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana", añadió.

Publicidad

La muerte del "Mencho" ocurre en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país.

Trump ha amagado en varias ocasiones con aranceles a las exportaciones mexicanas, al señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.

Con información de AFP y DEA

Tags

Nemesio Oseguera, el "Mencho" Narcotráfico

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad