Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco, en respuesta al operativo de fuerzas federales en la región. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han señalado que 21 bloqueos carreteros siguen activos. El ejército añadió que elementos militares se concentran en los estados aledaños a Jalisco "para reforzar la seguridad".

Los bloqueos por el operativo en el que murió Oseguera se extendieron también a Puerto Vallarta y Michoacán, lugares donde su organización tiene presencia.

El Cártel Jalisco Nueva Generación lo formó "El Mencho" en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos nombró al CJNG como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo; incluso, EU lo describió como uno de los primeros narcotraficantes que envío fentanilo a suelo estadounidense.