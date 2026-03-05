Sheinbaum visita Jalisco a 12 días de la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

“Vamos siempre para decir que ahí estamos, y estamos con todas y todos los jaliscienses Y vamos a seguir apoyando siempre a todas las entidades de la república y particularmente a Jalisco”, dijo en su conferencia del pasado 5 de marzo.

De acuerdo con el acta de defunción, “El Mencho” falleció por múltiples impactos de bala el domingo 22 de febrero a las 10:30 horas, en el municipio de Tapalpa, donde las fuerzas federales llevaron a cabo un operativo contra el líder criminal.

Tapalpa está a 137 kilómetros de donde se realizará la conferencia matutina. En ese mismo municipio, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó este miércoles un encuentro de la Mesa Estatal de Seguridad, en la que se acordó emprender esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la seguridad pública en la región.

"Continuarán las acciones coordinadas entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía del Estado", dijo.

