Sheinbaum visita Jalisco a 12 días de la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

A 12 días del operativo que culminó con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, la presidenta Claudia Sheinbaum acudirá a la entidad que fue escenario de múltiples eventos violentos el pasado 22 de febrero.
La mandataria señaló que realizará la reunión de seguridad y conferencia matutina en la Quinta Zona Militar, en Zapopan, y ese mismo día regresará a la Ciudad de México. Sheinbaum explicó que su visita es para refrendar su apoyo a los jaliscienses.