Sheinbaum visita Jalisco a 12 días de la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

La presidenta aseguró que su visita es para apoyar a Jalisco tras los hechos violentos por la muerte de “El Mencho”.
jue 05 marzo 2026 07:42 PM
Sheinbaum realiza gira en Jalisco a unas semanas del operativo en el que murió el líder del CJNG. (Foto: Presidencia de México.)

A 12 días del operativo que culminó con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, la presidenta Claudia Sheinbaum acudirá a la entidad que fue escenario de múltiples eventos violentos el pasado 22 de febrero.

La mandataria señaló que realizará la reunión de seguridad y conferencia matutina en la Quinta Zona Militar, en Zapopan, y ese mismo día regresará a la Ciudad de México. Sheinbaum explicó que su visita es para refrendar su apoyo a los jaliscienses.

“Vamos siempre para decir que ahí estamos, y estamos con todas y todos los jaliscienses Y vamos a seguir apoyando siempre a todas las entidades de la república y particularmente a Jalisco”, dijo en su conferencia del pasado 5 de marzo.

De acuerdo con el acta de defunción, “El Mencho” falleció por múltiples impactos de bala el domingo 22 de febrero a las 10:30 horas, en el municipio de Tapalpa, donde las fuerzas federales llevaron a cabo un operativo contra el líder criminal.

Tapalpa está a 137 kilómetros de donde se realizará la conferencia matutina. En ese mismo municipio, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó este miércoles un encuentro de la Mesa Estatal de Seguridad, en la que se acordó emprender esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la seguridad pública en la región.

"Continuarán las acciones coordinadas entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía del Estado", dijo.

La presencia de la presidenta en la entidad también se da menos de 100 días de que se realice el Mundial de Fubol, en el que Guadalajara albergará cuatro partidos.

Días después del operativo, Sheinbaum aseguró que la violencia trató de una situación excepcional y que hay condiciones para que en México se juegue el torneo.

“Aun cuando el domingo vivimos una situación excepcional o de excepción, se está regularizando todo, entonces que es seguro que viajen a nuestro país, que pueden venir sin problema. Ya Estados Unidos también, que en algún momento presentó una alerta, ya también la levantó, Canadá entiendo que también, entonces pueden venir sin problema a nuestro país, al contrario, que vengan a gozar de las bellezas de México”, explicó

