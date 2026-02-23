¿Cuántos militares murieron en la captura del Mencho? Las cifras de muertes, heridos y detenidos

Publicidad

México

Violencia tras captura de "El Mencho" deja 58 muertos y 70 personas detenidas

La captura de “El Mencho” desató bloqueos, ataques y violencia en varios estados. El saldo preliminar es de 58 muertos, 15 heridos y 70 detenidos tras la reacción del CJNG.
lun 23 febrero 2026 10:02 AM
Tras la noticia de que fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en diversos estados, como en Michoacán, se registraron bloqueos e incendios. Policía Estatal y fuerzas federales recorrieron las zonas afectadas para retirar los vehículos y restablecer la circulación. (Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, provocó una jornada de violencia en distintas regiones de México, con un saldo preliminar de al menos 58 personas muertas, 15 elementos de seguridad heridos y 70 detenidos, además de bloqueos carreteros, incendios y ataques en contra de autoridades.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las reacciones del grupo criminal ocurrieron luego de un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, en Jalisco.

Según el reporte oficial, las agresiones incluyeron 85 bloqueos en carreteras federales en estados como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La mayor concentración se registró en Jalisco, con 18 cierres de vías.

En total se documentaron 27 ataques directos en contra de las autoridades. El secretario Omar García Harfuch detalló que en Jalisco murieron 27 elementos de seguridad:

- 25 elementos de la Guardia Nacional
- un custodio
- un integrante de la fiscalía estatal

Además, una mujer civil perdió la vida en los hechos. En esos enfrentamientos también fallecieron 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

También se informó que en Michoacán se registraron 13 agresiones en las que murieron cuatro presuntos delincuentes y 15 agentes de seguridad resultaron lesionados.

Con base en los reportes oficiales, el saldo acumulado es de 58 personas fallecidas (27 autoridades, un civil y 34 presuntos criminales) y 15 elementos de seguridad heridos.

Harfuch informó además que las fuerzas federales desplegaron operativos coordinados entre la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional para retirar bloqueos y restablecer la movilidad.

Para el cierre del día domingo, el gobierno aseguró que las vialidades principales fueron liberadas y que ya no se registraban hechos violentos activos.

El gabinete de seguridad informó además que 70 personas fueron detenidas en siete estados relacionadas con los disturbios.

