¿Cuántos militares murieron en la captura del Mencho? Las cifras de muertes, heridos y detenidos

La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, provocó una jornada de violencia en distintas regiones de México, con un saldo preliminar de al menos 58 personas muertas, 15 elementos de seguridad heridos y 70 detenidos, además de bloqueos carreteros, incendios y ataques en contra de autoridades.
Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las reacciones del grupo criminal ocurrieron luego de un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, en Jalisco.