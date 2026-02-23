¿Cuántos militares murieron en la captura del Mencho? Las cifras de muertes, heridos y detenidos

Según el reporte oficial, las agresiones incluyeron 85 bloqueos en carreteras federales en estados como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La mayor concentración se registró en Jalisco, con 18 cierres de vías.

En total se documentaron 27 ataques directos en contra de las autoridades. El secretario Omar García Harfuch detalló que en Jalisco murieron 27 elementos de seguridad:

- 25 elementos de la Guardia Nacional

- un custodio

- un integrante de la fiscalía estatal

Además, una mujer civil perdió la vida en los hechos. En esos enfrentamientos también fallecieron 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada.