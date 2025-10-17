De Marina del Pilar a Astudillo, los políticos a los que EU les ha retirado la visa

Juan Francisco Gim

Al alcalde de Nogales, Sonora, se le retiró su visa en agosto pasado. En sus redes sociales el político aseguró que se trató de un asunto administrativo.

“Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido, por eso sigo aquí. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón”, informó.

El alcalde de Nogales afirmó que el retiro de su visa fue solo un trámite administrativo. (Foto: Facebook.)

Hernán José Vega Burgos

Al hoy magistrado de Poder Judicial se le retiró la visa en febrero pasado por parte del gobierno estadounidense.

No hay versión oficial sobre el retiro de su visa, sin embargo, durante la campaña al Poder Judicial se le señaló por presuntos vínculos con una red de explotación sexual cuando fue delegado estatal del Instituto Nacional de Migración.

Hernán José Vega Burgos fue electo como integrante del Poder Judicial en junio pasado. (Foto: Facebook.)

Luis Samuel Guerrero Delgado

En agosto pasado se informó que al esposo de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, se le retiró su visa cuando intentaba ingresar a Estados Unidos.

En sus redes sociales, la alcaldesa afirmó que esa medida solo era para su esposo, quien es funcionario de funcionario de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepra) en Baja California.

“En relación con la información sobre la situación migratoria de mi esposo Luis Guerrero, aclaramos que él fue entrevistado para revisión en la garita de Mexicali, tras hacer una serie de preguntas las autoridades retuvieron su visa sin motivo alguno o aviso previo, esto solo afecta a él en su situación de cruce fronterizo”, informó en sus redes sociales.

Sonia Villarreal Pérez

A la subsecretaria del gobierno de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, también le fue retirada su visa en agosto pasado, medida que también aplicó a su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, coordinador regional de la Policía Especializada de Coahuila.

El retiro de la visa se dio cuando la funcionaria intentó cruzar para asistir a su cita médica en San Antonio. La funcionaria consideró que la medida se le aplicó ante la posibilidad de que su hijo naciera en Estados Unidos.

“Mi conclusión creo que es el embarazo, porque lo único que dijeron es que hay una nueva disposición del gobierno de Estados Unidos y que existen políticas migratorias nuevas para las entrevistas”, informó.

Sonia Villarreal formó parte del gobierno de Miguel Ángel Riquelme. (Foto: Facebook Miguel Ángel Riquelme.)

Mario Alberto López Hernández

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue otro de los políticos a los que el gobierno estadounidense le retiró la visa.

Al legislador se le detuvo durante 12 horas en Puente Viejo Internacional por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Luego lo dejaron libre... sin su documento.

El retiro de la visa al diputado Mario Alberto López Hernández ocurrió en septiembre pasado. (Foto: Facebook Mario Alberto López Hernández.)

Óscar Eduardo Castro Castro

Al alcalde de Puerto Peñasco se le retiró la visa en junio pasado cuando intentaba ingresar al estado de Arizona por la garita de San Luis Río Colorado.

El retiro de su permiso para ingresar a Estados Unidos está relación con una presunta investigación en curso.

Sin confirmar el retiro de su visa, el funcionario aseguró que al menos en tres ocasiones se había difundido esa versión, pero que el único permiso que requería era para el ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora.

“Van como tres veces que sale este tema, y créeme, lo importante es que donde tengo que entrar, que es al Ayuntamiento, para cumplir con mis obligaciones, no se requiere visa. Lo que me preocupa realmente es la problemática de Puerto Peñasco”, señaló.

A la esposa e hijo del alcalde de Puerto Peñasco también les fue retirada su visa. (Foto: Facebook Oscar Eduardo Castro Castro.)

Una lista de 50 políticos

La agencia de noticias Reuters reportó que a 50 políticos mexicanos se les habría retirado su visa, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se les informó nada al respecto.

“No, no tenemos información… El gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal. Quien lo sabe es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa. Pero no es una información que ellos compartan con el Gobierno de México, dado que es una información personal”, informó la presidenta.