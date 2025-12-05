"Acordamos seguir trabajando juntos", dice Sheinbaum tras encuentro con Trump y Carney

La presidenta había anunciado que tendría un encuentro con Trump y otro más con Carney. Sin embargo, la reunión fue conjunta después del sorteo de equipos para el Mundial 2026, donde los tres países son anfitriones.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que… pic.twitter.com/2FECeFpBVp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 5, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como muy positivo el encuentro que sostuvo con sus homólogos en un salón habilitado en el Kennedy Center, donde se realizó la conformación de los grupos para el torneo de futbol.

"Tuvimos una reunión larga con el presidente Trump, con el primer ministro, hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Fue una reunión cordial, fue una reunión positiva", dijo en una entrevista con representantes de medios de comunicación.

Al preguntarle con qué idea se queda Trump sobre México, la presidenta afirmó que con que es un país extraordinario. "Somos un gran país, extraordinario y que vamos muy bien. Vamos a seguir trabajando, ese fue el acuerdo más importante", indicó.

Sheinbaum informó que el presidente Trump la invitó a volver a Washington, aunque aún se tendrá que fijar una fecha.

Antes del sorteo, el mandatario de EU fue cuestionado sobre la presidenta mexicana a lo que respondió: "Está haciendo un buen trabajo. Es una buena mujer, muy excelente trabajo, es un honor, y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer esos récords".

El encuentro presencial, que tuvo una duración de una hora, entre los tres mandatarios se da a unos meses que se realice la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.