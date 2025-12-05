Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

"Acordamos seguir trabajando juntos", dice Sheinbaum tras encuentro con Trump y Carney

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como "positivo" el encuentro con sus homólogos y reveló que Trump la invitó a visitar nuevamente Washington.
vie 05 diciembre 2025 03:49 PM
sheinbaum-trump-carney (2).jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum conversó con sus homólogos sobre temas comerciales (Fotos: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney, con quienes acordó seguir trabajando juntos en temas comerciales.

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", informó a través de sus redes sociales.

Publicidad

La presidenta había anunciado que tendría un encuentro con Trump y otro más con Carney. Sin embargo, la reunión fue conjunta después del sorteo de equipos para el Mundial 2026, donde los tres países son anfitriones.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como muy positivo el encuentro que sostuvo con sus homólogos en un salón habilitado en el Kennedy Center, donde se realizó la conformación de los grupos para el torneo de futbol.

"Tuvimos una reunión larga con el presidente Trump, con el primer ministro, hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Fue una reunión cordial, fue una reunión positiva", dijo en una entrevista con representantes de medios de comunicación.

Al preguntarle con qué idea se queda Trump sobre México, la presidenta afirmó que con que es un país extraordinario. "Somos un gran país, extraordinario y que vamos muy bien. Vamos a seguir trabajando, ese fue el acuerdo más importante", indicó.

Te puede interesar:

sheinbaum-trump-carney.jpeg
presidencia

''¡Viva México!'', dice Sheinbaum ante Trump y Carney en el sorteo del Mundial 2026

Sheinbaum informó que el presidente Trump la invitó a volver a Washington, aunque aún se tendrá que fijar una fecha.

Antes del sorteo, el mandatario de EU fue cuestionado sobre la presidenta mexicana a lo que respondió: "Está haciendo un buen trabajo. Es una buena mujer, muy excelente trabajo, es un honor, y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer esos récords".

El encuentro presencial, que tuvo una duración de una hora, entre los tres mandatarios se da a unos meses que se realice la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

Tags

Donald Trump Claudia Sheinbaum Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad