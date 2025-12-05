''¡Viva México!'', dice Sheinbaum ante Trump y Carney en el sorteo del Mundial 2026

Al sacar de uno de los bombos una pelotita para definir el grupo que le correspondería a la selección mexicana, a la presidenta le salió el nombre de México, lo cual ya estaba definido. Algo similar pasó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien en su pelotita estaba el nombre de Canadá y con el presidente Donald Trump, quien sacó el nombre de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum gritó "¡Viva México!" tras abrir la pelotita del sorteo. (Foto: Jim Watson/AFP)

México quedó en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

Al sorteo mundialista también acudieron políticos como Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León. Los tres son los gobernantes de las ciudades sedes del Mundial 2026 en México.

Sheinbaum no se ubica junto a anfitriones

La presidenta Claudia Sheinbaum no ocupó un asiento junto a sus homólogos Donald Trump y Mark Carney, lo que llamó la atención.

Durante el evento del sorteo la presidenta no se ubicó junto a sus homólogos. (Foto: Brendan Smialowski/AFP.)

La mandataria mexicana se ubicó en otro lugar del Centro Kennedy de Washington, sede del Sorteo. Estuvo acompañada por el embajador de Estados Unidos en México, Esteban Moctezuma, y el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ante la ausencia del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Ésta fue la primera vez que los tres jefes de Estado coinciden públicamente. Al término del evento, se reunirán por separado para dialogar sobre sus respectivas relaciones bilaterales.

El presidente de Estados Unidos destacó que hay una buena relación entre los tres países.

“Nos vamos a reunir con ambos y nos estamos llevando muy bien. (…) Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien”, indicó a su llegada al centro.

-Información en desarrollo.