presidencia

''¡Viva México!'', dice Sheinbaum ante Trump y Carney en el sorteo del Mundial 2026

Durante el sorteo mundialista, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, desde tiempos ancestrales, en México se jugaba el juego de pelota.
vie 05 diciembre 2025 12:16 PM
sheinbaum-trump-carney.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum participó este viernes en el Sorteo del Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Patrick Smith/Getty Images)

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, en donde resaltó que México es un país "extraordinario" con un pueblo trabajador, el cual desde tiempos ancestrales disfruta del juego de pelota.

Previo al arranque del sorteo para conocer cómo quedarían conformados los grupos para las 48 selecciones participantes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, preguntó a la presidenta de México el significado de ser por tercera vez sede de la máxima fiesta del futbol, a lo que respondió que es un orgullo para el país.

"Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario un trabajador y algo especial nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales", afirmó.

Al sacar de uno de los bombos una pelotita para definir el grupo que le correspondería a la selección mexicana, a la presidenta le salió el nombre de México, lo cual ya estaba definido. Algo similar pasó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien en su pelotita estaba el nombre de Canadá y con el presidente Donald Trump, quien sacó el nombre de Estados Unidos.

sheinbaum-sorteo-mundial-.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum gritó "¡Viva México!" tras abrir la pelotita del sorteo. (Foto: Jim Watson/AFP)

México quedó en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

Al sorteo mundialista también acudieron políticos como Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León. Los tres son los gobernantes de las ciudades sedes del Mundial 2026 en México.

Sheinbaum no se ubica junto a anfitriones

La presidenta Claudia Sheinbaum no ocupó un asiento junto a sus homólogos Donald Trump y Mark Carney, lo que llamó la atención.

sheinbaum-asiento-.jpeg
Durante el evento del sorteo la presidenta no se ubicó junto a sus homólogos. (Foto: Brendan Smialowski/AFP.)

La mandataria mexicana se ubicó en otro lugar del Centro Kennedy de Washington, sede del Sorteo. Estuvo acompañada por el embajador de Estados Unidos en México, Esteban Moctezuma, y el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ante la ausencia del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Ésta fue la primera vez que los tres jefes de Estado coinciden públicamente. Al término del evento, se reunirán por separado para dialogar sobre sus respectivas relaciones bilaterales.

El presidente de Estados Unidos destacó que hay una buena relación entre los tres países.

“Nos vamos a reunir con ambos y nos estamos llevando muy bien. (…) Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien”, indicó a su llegada al centro.

-Información en desarrollo.

