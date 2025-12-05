Sheinbaum dialogará con Trump sobre cómo seguir caminando juntos

El primer viaje de la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos será breve. Esta mañana participará a las 12:00 horas (tiempo en Washington) participará en el Sorteo Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará en el Centro Kennedy.

Previo a este evento, la presidenta sostendrá el primer encuentro presencial con Donald Trump, con quien ha sostenido durante el último año alrededor de 10 llamadas telefónicas para dialogar, principalmente sobre el tema de aranceles. En junio pasado estaba prevista una reunión entre ambos en el marco de la reunión del G7 en Canadá, sin embargo, la Casa Blanca anunció que el presidente Trump se retiró anticipadamente.

También está prevista una reunión privada con Mark Carney, primer ministro de Canadá.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, previo a su regreso a México, la presidenta también sostendrá una reunión con integrantes de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos.

"Previo a su retorno este mismo viernes también sostendrá un encuentro con hermanas y hermanos migrantes residentes en Estados Unidos, que emigraron en busca de mayores oportunidades de desarrollo y quienes aportan mucho a nuestra economía, son nuestros héroes y heroínas", indicó.

La presidenta regresará a México este viernes y mañana sábado encabezará un evento en el Zócalo de la Ciudad de México por el inicio de los siete años de los gobiernos de la Cuarta Transmformación.