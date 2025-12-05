Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum dialogará con Trump sobre cómo seguir caminando juntos

La secretaria de Gobernacion, Rosa Icela Rodríguez, informó que la presidenta salió de México la tarde de este jueves a bordo de una aeronave la la Fuerza Aérea.
vie 05 diciembre 2025 08:24 AM
Sheinbaum Trump
El primer encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump se realizará previo al evento del Sorteo Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Especial.)

En su primer encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum abordará la importancia de seguir trabajando juntos y otros temas de la agenda bilateral.

Al encabezar la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la presidenta salió del país la tarde del jueves con destino a Washington, Estados Unidos, a través de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

"La presidenta Sheinbaum se reunirá brevemente, como lo ha informado, por separado con sus homólogos para abordar temas de la agenda internacional. Ella ha comentado el interés que tiene de hablar sobre los temas que les competen en el caso del presidente y el primer ministro (Mark Carney) para ver cómo seguimos trabajando juntos los tres países", indicó.

Publicidad

El primer viaje de la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos será breve. Esta mañana participará a las 12:00 horas (tiempo en Washington) participará en el Sorteo Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará en el Centro Kennedy.

Previo a este evento, la presidenta sostendrá el primer encuentro presencial con Donald Trump, con quien ha sostenido durante el último año alrededor de 10 llamadas telefónicas para dialogar, principalmente sobre el tema de aranceles. En junio pasado estaba prevista una reunión entre ambos en el marco de la reunión del G7 en Canadá, sin embargo, la Casa Blanca anunció que el presidente Trump se retiró anticipadamente.

También está prevista una reunión privada con Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Conoce más:

sheinbaum-trump
presidencia

Sheinbaum asistirá a reunión del G7 en Canadá y buscará encuentro con Trump

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, previo a su regreso a México, la presidenta también sostendrá una reunión con integrantes de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos.

"Previo a su retorno este mismo viernes también sostendrá un encuentro con hermanas y hermanos migrantes residentes en Estados Unidos, que emigraron en busca de mayores oportunidades de desarrollo y quienes aportan mucho a nuestra economía, son nuestros héroes y heroínas", indicó.

La presidenta regresará a México este viernes y mañana sábado encabezará un evento en el Zócalo de la Ciudad de México por el inicio de los siete años de los gobiernos de la Cuarta Transmformación.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Donald Trump conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad