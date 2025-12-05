Sheinbaum dialogará con Trump sobre cómo seguir caminando juntos

En su primer encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum abordará la importancia de seguir trabajando juntos y otros temas de la agenda bilateral.
Al encabezar la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la presidenta salió del país la tarde del jueves con destino a Washington, Estados Unidos, a través de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.
"La presidenta Sheinbaum se reunirá brevemente, como lo ha informado, por separado con sus homólogos para abordar temas de la agenda internacional. Ella ha comentado el interés que tiene de hablar sobre los temas que les competen en el caso del presidente y el primer ministro (Mark Carney) para ver cómo seguimos trabajando juntos los tres países", indicó.