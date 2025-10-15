Publicidad

México

De la Fuente y Rubio avanzan en seguridad; EU anuncia multas por cruces irregulares

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que se va avanzando en materia de seguridad; mientras la la embajada de EU reforzó sanciones antimigrantes.
mié 15 octubre 2025 03:49 PM
Juan-Ramon
El canciller Juan Ramón de la Fuente calificó como "muy productiva" la reunión con Marco Rubio. (Foto: SRE.)

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para dar seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre ambas naciones.

Al tiempo que la Embajada estadounidense informó sobre una sanción de 5,000 dólares a quienes ingresen de forma irregular.

De la Fuente calificó como productivo el primer encuentro que se da tras la firma del acuerdo en materia de seguridad y aseguró que tendrán otra reunión para abordar los temas del acuerdo de seguridad.

"Yo diría que el grupo de trabajo, como lo planteamos en la visita que hizo el secretario Rubio a México, está funcionando y está en marcha”, dijo el canciller tras salir del encuentro.

Conoce más:

acuerdo seguridad mexico eu(1).png
presidencia

Del Plan Mérida y Bicentenario, Sheinbaum y Trump alistan acuerdo de seguridad

En septiembre pasado, los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, el cual sustituyó al Entendimiento Bicentenario.

“Durante la reunión, se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, establecido el mes pasado por ambos gobiernos a partir de los principios fundamentales de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación”, informó la cancillería en un comunicado.

Parte del acuerdo bilateral incluyó la creación de un grupo de alto nivel para darle seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad.

Este encuentro entre ambos funcionarios ocurrió después de que se revelara que el gobierno de Estados Unidos retiró alrededor de 50 visas a políticos por tener presuntamente algún vínculo con el crimen organizado y mientras las alertas por cruces irregulares se incrementan.

Habrá sanciones cruces irregulares

La embajada de Estados Unidos en México informó que a quienes crucen de forma irregular hacia territorio estadounidense, se impondrán sanciones de 5,000 dólares.

David Arizmendi, vocero de la Embajada, informó sobre la multa que se aplicará a quienes ingresen sin documentos.

"Se aplicará una nueva multa de 5,000 dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos. ¡Respeta la ley!", dice el funcionario del gobierno de Donald Trump.

En el video, Arizmendi asegura que quienes crucen de forma irregular enfrentarán graves consecuencias.

En el gobierno de Donald Trump han disminuido las detenciones de migrantes en la frontera con México. En diciembre, último mes completo del gobierno de Joe Biden se repotaron 96,037 encuentros con extranjeros, pero para agosto (última cifra disponible) fueron 9,740.

