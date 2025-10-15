De la Fuente y Rubio avanzan en seguridad; EU anuncia multas por cruces irregulares

De la Fuente calificó como productivo el primer encuentro que se da tras la firma del acuerdo en materia de seguridad y aseguró que tendrán otra reunión para abordar los temas del acuerdo de seguridad.

"Yo diría que el grupo de trabajo, como lo planteamos en la visita que hizo el secretario Rubio a México, está funcionando y está en marcha”, dijo el canciller tras salir del encuentro.

En septiembre pasado, los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, el cual sustituyó al Entendimiento Bicentenario.

“Durante la reunión, se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, establecido el mes pasado por ambos gobiernos a partir de los principios fundamentales de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación”, informó la cancillería en un comunicado.

Parte del acuerdo bilateral incluyó la creación de un grupo de alto nivel para darle seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad.

Este encuentro entre ambos funcionarios ocurrió después de que se revelara que el gobierno de Estados Unidos retiró alrededor de 50 visas a políticos por tener presuntamente algún vínculo con el crimen organizado y mientras las alertas por cruces irregulares se incrementan.