México

Astudillo confirma que EU revocó su visa; rechaza vínculos con el crimen

El exgobernador de Guerrero confirmó que en marzo fue notificado de que su visa sería revocada, en tanto que ya inició los trámites para volver a obtenerla.
mié 15 octubre 2025 04:06 PM
astudillo guerrero
Héctor Astudillo fue gobernador de Guerrero. (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro )

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, confirmó este miércoles que, a partir del 31 de julio de 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó su visa, sin que hasta ahora se le haya informado oficialmente la causa.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Astudillo explicó que fue notificado por correo electrónico y que, pese a haber intentado obtener explicaciones a través de los canales diplomáticos, no ha recibido respuesta.

Astudillo aseguró que la medida derivó en una campaña de desprestigio en su contra, luego de que se filtró la información.

“A raíz de una filtración se organizó toda una guerra sucia para decir que soy miembro de la delincuencia organizada y que todo lo peor que puede haber en este caso de un ser humano. Me parece que es muy delicado el asunto”, declaró.

La mayoría de la revocación de visas conocidas fueron a miembros de Morena. Foto: Gemini/Expansión.
México

Estados Unidos revoca visas a más de 50 políticos mexicanos por nueva estrategia de guerra contra las drogas

El exmandatario rechazó tener cualquier vínculo con el crimen organizado y afirmó que decidió hacer pública su situación para “atajar las afirmaciones dolosas y miserables”, que se han hecho sobre su persona.

Explicó además que entregó la visa revocada en la embajada estadounidense e inició el trámite para obtener una nueva, proceso que dijo, cumplirá con normalidad.

Astudillo planteó que la decisión podría estar relacionada con unas declaraciones que realizó el 21 de julio sobre los aranceles al jitomate, en las que criticó la política del entonces presidente Donald Trump hacia México.

“Asumo, sin que esto sea una aseveración absoluta, que esas declaraciones pudieron haber incomodado y que pueden ser el origen de que, 10 días después, me llegara el correo electrónico donde se cancelaba mi visa”, comentó.

El expriista añadió que está dispuesto a atender cualquier investigación en su contra, ya sea del gobierno mexicano o de autoridades estadounidenses.

“Si mi gestión como gobernador está sujeta a revisión, por supuesto que estoy dispuesto a atender lo que se me requiera. No tengo ningún problema ni lo tendré para acudir y presentarme donde se me cite”, afirmó.

nogales.jpeg
Estados

EU cancela la visa del alcalde de Nogales, Sonora

La revocación de la visa de Astudillo es confirmada luego de que este martes la agencia Reuters dio a conocer que más de 50 funcionarios, exgobernadores y legisladores fueron afectados por medidas similares dentro de una política estadounidense que busca frenar la corrupción y los posibles vínculos con el crimen organizado.

Entre los casos más recientes destaca el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien también confirmó que la embajada de Estados Unidos le retiró la visa a ella y a su esposo sin explicar los motivos.

El Departamento de Estado ha señalado que las decisiones de este tipo son confidenciales y soberanas, por lo que no está obligado a revelar las razones específicas.

Hasta el momento, el gobierno de México no ha emitido una posición oficial sobre la revocación de la visa de Héctor Astudillo, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que las revocaciones de las visas son “asuntos internos de Estados Unidos” y que cada caso se atiende de forma individual y conforme a los procedimientos diplomáticos correspondientes.

