Sheinbaum: No podemos intervenir en la UNAM, pero si pide apoyo se le dará

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque “difícilmente” su gobierno intervendría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si la institución educativa pide apoyo para garantizar la seguridad de estudiantes y planteles, se le dará.
“La Universidad es autónoma. Difícilmente nosotros podemos intervenir en la vida interna de la universidad, cuando fui estudiante y académica nunca queríamos que el gobierno interviniera dentro de la autonomía. Si la autoridad universitaria nos pide apoyo para algún tema en el marco de su autonomía siempre vamos a estar ahí”, planteó.