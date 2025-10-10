Sheinbaum: No podemos intervenir en la UNAM, pero si pide apoyo se le dará

Desde hace varias semanas, la UNAM atraviesa por una situación compleja por una serie de hechos de inseguridad en sus planteles educativos.

El 22 de septiembre en el CCH Sur, el estudiante de 16 años Jesús Israel fue asesinado por otro estudiante, Lex Ashton Cañedo López, de 19 años. Este episodio generó que estudiantes y padres de familia exigieran seguridad y atención mental para los alumnos.

A ello se suman alrededor de 18 amenazas de bomba en varias escuelas y facultades, y daños materiales ocasionados por el llamado "bloque negro" durante la marcha del 2 de octubre, en la conmemoración de los 57 años de la matanza de Tlatelolco.

Estudiantes y padres de familia del CCH Sur marcharon el pasado 24 de septiembre para rechazar la violencia. (Foto: Cuartoscuro.com)

En su mañanera de este viernes, la presidenta informó que su gobierno trabaja en la atención integral a los jóvenes, a quienes, considera, es necesario escucharlos.

“De todas maneras se requiere escuchar a los estudiantes. La situación que están viviendo hoy y se requiere mayor apoyo. No es algo que lo haya dicho una sola vez, lo he dicho muchas veces, lo digo como universitaria que fui”, indicó.