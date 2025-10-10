Publicidad

Sheinbaum: No podemos intervenir en la UNAM, pero si pide apoyo se le dará

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó escuchar y atender a los estudiantes ante la situación que enfrenta la Universidad por la inseguridad en planteles educativos.
vie 10 octubre 2025 09:42 AM
sheinbaum-autonomia-unam.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, como exestudiante de la UNAM, sabe que la autonomía se respeta. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque “difícilmente” su gobierno intervendría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si la institución educativa pide apoyo para garantizar la seguridad de estudiantes y planteles, se le dará.

“La Universidad es autónoma. Difícilmente nosotros podemos intervenir en la vida interna de la universidad, cuando fui estudiante y académica nunca queríamos que el gobierno interviniera dentro de la autonomía. Si la autoridad universitaria nos pide apoyo para algún tema en el marco de su autonomía siempre vamos a estar ahí”, planteó.

Desde hace varias semanas, la UNAM atraviesa por una situación compleja por una serie de hechos de inseguridad en sus planteles educativos.

El 22 de septiembre en el CCH Sur, el estudiante de 16 años Jesús Israel fue asesinado por otro estudiante, Lex Ashton Cañedo López, de 19 años. Este episodio generó que estudiantes y padres de familia exigieran seguridad y atención mental para los alumnos.

A ello se suman alrededor de 18 amenazas de bomba en varias escuelas y facultades, y daños materiales ocasionados por el llamado "bloque negro" durante la marcha del 2 de octubre, en la conmemoración de los 57 años de la matanza de Tlatelolco.

Manifestación CCH Sur
Estudiantes y padres de familia del CCH Sur marcharon el pasado 24 de septiembre para rechazar la violencia. (Foto: Cuartoscuro.com)

En su mañanera de este viernes, la presidenta informó que su gobierno trabaja en la atención integral a los jóvenes, a quienes, considera, es necesario escucharlos.

“De todas maneras se requiere escuchar a los estudiantes. La situación que están viviendo hoy y se requiere mayor apoyo. No es algo que lo haya dicho una sola vez, lo he dicho muchas veces, lo digo como universitaria que fui”, indicó.

La presidenta consideró que es importante que no haya una división entre la autoridad universitaria y su comunidad.

Sobre las amenazas de bomba, la presidenta explicó que solo han sido falsas alarmas. Pese a ello, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en apoyo a la Fiscalía General de la República, hace investigaciones para saber de dónde surgieron las amenazas.

“Estamos esperando a este resultado y en el momento que podamos compartirlo lo compartimos para ver de dónde vienen ¿Es una burla, es una broma o es algo orquestado? para poder hacer alguna provocación dentro de la universidad”, comentó.

