En las primeras horas del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, el pato "Merlín"se convirtió en un símbolo y en la mascota no oficial de México.

Vestido con una playera de la selección mexicana y caminando por las calles cerca de su dueña Carla Gómez, una vendedora de aguas en la capital, le pato atrajo reflectores tras el juego de México contra Sudáfrica y pronto le llegó una invitación. Autoridades de la FIFA buscaron a sus dueños para que Merlín fuera el embajador del Mundial en México.

El pato porta la camisa de la Selección Mexicana y protecciones en sus pies. (Foto: Luke Hales/Getty Images.)

La popularidad de "Merlín"llevó a sus dueños a abrirle su propia cuenta de redes sociales y en un video publicado se lee: “Ya soy el nuevo embajador de la FIFA en México, gracias a todos ustedes”.

Previo al encuentro entre México contra Corea, al pato Merlín estuvo en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México.

Se instaló una “guardia de honor” con voluntarios de la FIFA para que "Merlín" caminara atrás de otros de sus dueños, Christian, hijo de Carla.

El pato "Merlín" tiene dos años con Carla y su hijo. (Foto: Carl Recine/Getty Images.)

Pedro Rosete, académico de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana, explica que lo orgánico del Merlín, lo ha convertido en un éxito en el Mundial.

“Cuando aparece algo que raya en lo absurdo, como un pato caminando entre los festejos mundialistas, llama la atención de manera natural. No fue planeado ni impuesto. Surgió de forma orgánica y eso genera una conexión emocional muy poderosa con las personas”, explicó.