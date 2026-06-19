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El pato “Merlín”, la mascota no oficial del Mundial invitada por Sheinbaum a la mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que invitará a Carla Gómez, la dueña del pato Merlín, quien fue nombrado embajador de la FIFA.
vie 19 junio 2026 11:31 AM
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sheinbaum y pato mundialista
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la viralidad de "Merlín", la mascota no oficial del Mundial en México. (Fotos: Presidencia/Especial.)

De caminar por las calles de la Ciudad de México y ser embajador de la FIFA, el pato "Merlín" se perfila a ser el invitado especial de la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas.

“Miren este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor. La voy a invitar (a su dueña)… un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos”, dijo la presidenta este viernes.

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En las primeras horas del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, el pato "Merlín"se convirtió en un símbolo y en la mascota no oficial de México.

Vestido con una playera de la selección mexicana y caminando por las calles cerca de su dueña Carla Gómez, una vendedora de aguas en la capital, le pato atrajo reflectores tras el juego de México contra Sudáfrica y pronto le llegó una invitación. Autoridades de la FIFA buscaron a sus dueños para que Merlín fuera el embajador del Mundial en México.

pato merlin
El pato porta la camisa de la Selección Mexicana y protecciones en sus pies. (Foto: Luke Hales/Getty Images.)

La popularidad de "Merlín"llevó a sus dueños a abrirle su propia cuenta de redes sociales y en un video publicado se lee: “Ya soy el nuevo embajador de la FIFA en México, gracias a todos ustedes”.

Previo al encuentro entre México contra Corea, al pato Merlín estuvo en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México.

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Se instaló una “guardia de honor” con voluntarios de la FIFA para que "Merlín" caminara atrás de otros de sus dueños, Christian, hijo de Carla.

Pato Merlin
El pato "Merlín" tiene dos años con Carla y su hijo. (Foto: Carl Recine/Getty Images.)

Pedro Rosete, académico de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana, explica que lo orgánico del Merlín, lo ha convertido en un éxito en el Mundial.

“Cuando aparece algo que raya en lo absurdo, como un pato caminando entre los festejos mundialistas, llama la atención de manera natural. No fue planeado ni impuesto. Surgió de forma orgánica y eso genera una conexión emocional muy poderosa con las personas”, explicó.

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Para el especialista, la vigencia de Merlín como fenómeno dependerá de que se mantenga la autenticidad que capturó la curiosidad de los aficionados.

“La viralidad no determina cuánto va a durar un fenómeno. Lo importante es no forzarlo. Si sigue apareciendo de manera natural y auténtica, podría mantenerse vigente durante mucho tiempo. Si se intenta explotar artificialmente, la gente lo va a rechazar”, explicó.

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Mientras, la viralidad de Merlín ha trascendido fronteras. Medios de comunicación internacionales como Reuters y The New York Times han dado cobrertura a la mascota no oficial del Mundial.

El fenómeno de Merlín

En Canadá, otro de los anfitriones del Mundial, la fiebre de Merlín ocasionó aficionados vistan a sus propios patos con playeras de distintos equipos que participan en el campeonato.

En México, la cuenta de la Selección Nacional también ha incluido video y la imagen de "Merlín" en publicaciones en redes.

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Claudia Sheinbaum Mundial de Futbol 2026 conferencia mañanera

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