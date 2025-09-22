Muere estudiante en CCH Sur

Jesús N, estudiante de 16 años, falleció en el plantel ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Coyoacán.

La primera ficha del incidente reportó que el agresor se cubría el rostro con una máscara, portaba ropa negra y capucha. Éste ingresó al plantel y apuñaló a la víctima con una navaja, causándole heridas en la altura del cuello y la región torácica.

La unidad médica MX- 301 – D 1 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudió a las instalaciones, pero no les permitió acceso inmediato debido a la autonomía de la UNAM.

El agresor también intentó agredir a otras personas. Un trabajador de la escuela que forcejeó para detenerlo fue herido y llevado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el agresor intentó huir y posteriormente subió a un edificio y se lanzó. Como resultado, se fracturó ambas piernas y fue trasladado a un hospital. Además, ya fue puesto a disposición de las autoridades.

(Especial)

Al momento, las autoridades del plantel evacuaron las instalaciones y solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para los servicios periciales y de las investigaciones correspondientes.

UNAM condena la violencia en la institución

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el cual confirmó la muerte del estudiante y condenó los hechos de violencia en el plantel del CCH Sur, que forma parte de la educación media superior que imparte la Universidad.

En el comunicado, la institución afirmó que al conocerse los hechos, se activó de manera inmediata el protocolo de atención de casos de violencia con arma, y personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas.

La Dirección del plantel Sur suspendió las clases hasta nuevo aviso y solicitó a la comunidad a mantenerse informadas por medios oficiales.

Reacciones de Clara Brugada y Mario Delgado

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, también lamentó la noticia, y afirmó que las autoridades de la SSC, Fiscalía de la capital y la UNAM están trabajando de manera conjunta para esclarecer los hechos y brindar atención a las víctimas.

"Debemos seguir trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia." afirmó en una publicación en su perfil de 𝕏.

Por su parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, contactó al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas para dar seguimiento a la violencia ocurrida en el plantel. En su mensaje oficial, afirmó que estarán atentos a las investigaciones.

"Lamentamos profundamente la muerte del estudiante y expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y a toda la comunidad universitaria", mencionó en 𝕏.

Por su parte, el Consejo Ciudadano de la CDMX una organización civil sin fines de lucro, pone a disposición apoyo psicológico y jurídico gratuito, confidencial durante las 24 horas para dar atención y acompañamiento a la comunidad estudiantil y a las familias afectadas.

La población podrá solicitar el apoyo mediante la Línea de Seguridad y Chat de Confianza al número 55 5533 5533.

Información en desarrollo.