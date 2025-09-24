UNAM revisará protocolos de seguridad en CCH Sur tras homicidio de estudiante

Este lunes, un joven de 16 años murió en el CCH Sur luego de que uno de sus compañeros lo hiriera con una navaja y fuera puesto a disposición de las autoridades.

El asesinato impactó a los estudiantes y docentes, quienes se manifestaron el martes en Ciudad Universitaria para exigir mejoras en la seguridad de los planteles y atención a la salud mental.

Más tarde, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, dirigió un mensaje a la comunidad educativa, en el que lamentó los hechos, instruyó a atender los pliegos petitorios de los alumnos y a revisar los protocolos en materia de seguridad.

"La Universidad Nacional Autónoma de México está de luto", declaró el rector.

"La pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo. Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos, y hago votos por el restablecimiento del trabajador agredido", agregó.

Para acatar la instrucción del rector, este miércoles sesionó la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y acordó:

Iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel.

Proponer medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel.

Implementar y reforzar de manera inmediata estrategias de apoyo psico-social.

En su mensaje, el rector aseguró que la UNAM estará al tanto de las investigaciones que realizan las autoridades de justicia y que coadyuvará en todo lo necesario.

"Como rector, condeno la violencia y también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas".

También exhortó a los estudiantes a hacer uso de los programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género con los que ya cuenta la Universidad.

"A las y los jóvenes, los exhorto a no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y a recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar", subrayó.