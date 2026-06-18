El propósito de registrar las líneas telefónicas no es espiar, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el registro de líneas telefónicas vaya a ser utilizado por el Gobierno de México para espiar a los usuarios y adelantó que la próxima semana se presentará un reporte sobre cómo avanza el proceso, cuyo plazo vence a finales de mes.
"Es muy importante, para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos", informó este jueves.