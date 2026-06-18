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El propósito de registrar las líneas telefónicas no es espiar, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el jueves 25 de junio se presentará un informe sobre cómo va el registro de las líneas telefónicas y lanzó un llamado a los ciudadanos a hacer el trámite.
jue 18 junio 2026 10:04 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos registrar su línea telefónica, un proceso que lleva pocos minutos, dijo. (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el registro de líneas telefónicas vaya a ser utilizado por el Gobierno de México para espiar a los usuarios y adelantó que la próxima semana se presentará un reporte sobre cómo avanza el proceso, cuyo plazo vence a finales de mes.

"Es muy importante, para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos", informó este jueves.

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Por disposición oficial, todas las líneas telefónicas deberán ser registradas por sus titulares a más tardar el 30 de junio de 2026. De no hacerlo, el servicio telefónico quedará cancelado.

Al respecto, la presidenta anunció que se lleva un avance de alrededor de 50% en el registro, pero que, previo a que venza el plazo, su equipo dará un informe detallado.

"El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas telefónicas para que todos puedan saber. El plazo era en junio y Pepe (Merino) va a presentar el registro, vamos a ver cómo avanza. Más de la mitad están registradas, entonces vamos a esperar esta semana para poder informar", indicó.

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De acuerdo con la presidenta, México es de los pocos países que no tienen vinculado su chip de teléfono con los datos de su propietario y aclaró que quien resguarda la información es la compañía telefónica.

"Quien guarda los registros son las telefónicas, no es el gobierno. Es a solicitud del gobierno, frente a una carpeta de investigación que se hace, por ejemplo, una persona no localizada, que no se encuentra, que se utilizan estos mecanismos, pero a solicitud del gobierno a la empresa telefónica", aclaró.

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Sobre una posible ampliación del plazo para registrar las líneas telefónicas, la presidenta prefirió esperar al jueves para informar todo lo relacionado con el registro, pero invitó a los ciudadanos a hacerlo.

"El jueves ya lo informamos, pero no queremos afectar a la gente, pero sí, que se registren. Que avance el registro, es poco tiempo, se hace rápido y nos ayudamos entre todos", comentó.

Para hacer el registro telefónico se requiere la credencial de elector vigente. El proceso consiste en vincular a cada línea telefónica con una CURP para identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica.

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