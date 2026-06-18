El propósito de registrar las líneas telefónicas no es espiar, afirma Sheinbaum

Por disposición oficial, todas las líneas telefónicas deberán ser registradas por sus titulares a más tardar el 30 de junio de 2026. De no hacerlo, el servicio telefónico quedará cancelado.

Al respecto, la presidenta anunció que se lleva un avance de alrededor de 50% en el registro, pero que, previo a que venza el plazo, su equipo dará un informe detallado.

"El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas telefónicas para que todos puedan saber. El plazo era en junio y Pepe (Merino) va a presentar el registro, vamos a ver cómo avanza. Más de la mitad están registradas, entonces vamos a esperar esta semana para poder informar", indicó.

De acuerdo con la presidenta, México es de los pocos países que no tienen vinculado su chip de teléfono con los datos de su propietario y aclaró que quien resguarda la información es la compañía telefónica.

"Quien guarda los registros son las telefónicas, no es el gobierno. Es a solicitud del gobierno, frente a una carpeta de investigación que se hace, por ejemplo, una persona no localizada, que no se encuentra, que se utilizan estos mecanismos, pero a solicitud del gobierno a la empresa telefónica", aclaró.