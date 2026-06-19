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México debe debatir si regula o no el uso de celulares entre menores, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que México no puede ser omiso a las implicaciones que tiene el uso de celulares entre menores, aunque dijo que aún no se puede hablar de penalizarlo.
vie 19 junio 2026 11:01 AM
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niños uso celular
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que también debe abordarse el tema de la Inteligencia Artificial. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México deberá discutir pronto la regulación del uso de los celulares en menores de edad, como ya lo hicieron otros países, e incluso algunos estados mexicanos.

“Creo que este año tenemos que entrar en el país a esa discusión. Por un lado de las plataformas de cuánto tiempo sobre las niñas, los niños y los jóvenes están vinculados a la pantalla, que sí es algo que mamás, papás, todos tenemos que revisar porque es demasiado tiempo que están en la pantalla y hay muchísimos estudios”, comentó.

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Ya hay legislaciones en todo el mundo relacionadas con el uso de la pantalla, incluso ya en muchos estados de la República ya se prohíbe el uso de los celulares en las escuelas, principalmente de educación básica entonces sí tenemos que entrar a esa discusión,
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La regulación de uso de celulares ha sido tema en entidades como Querétaro. El año pasado, el Congreso de ese estado aprobó la “Iniciativa de Ley que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y al Código Penal para el Estado de Querétaro para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en materia de redes sociales digitales”.

En esencia, la legislación regula el uso de redes sociales digitales a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años de edad y se requiere el consentimiento del padre, madre o tutor para el registro como usuarios de adolescentes de entre 14 y 18 años.

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En su conferencia de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que también es necesario regular la Inteligencia Artificial.

“Es muy importante revisar el uso de la inteligencia artificial, regularlo, por ejemplo en las escuelas ahora ya en muchas universidades ya no se dejan trabajos como calificación, antes era muy común o era examen o trabajo en casa y ahora ya casi no se hace trabajo en casa porque se usa demasiado la inteligencia artificial para poder hacer un trabajo y nadie dice si está bien o está mal, entonces desde esos temas tan sencillos hasta temas mucho más complejos”, comentó la presidenta.

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Ante la velocidad con la que se desarrollan las plataformas y la IA, la presidenta dijo que es una discusión que México debe hacer pronto.

“No podemos ser omisos y decir pues no pasa nada, sino que hay que entrarle a la discusión entre todos, aquí sí es un asunto de todos. No sé si penalizar porque yo creo que penalizar también te lleva a la discusión de la censura o no siempre es una línea muy delgada”, dijo.

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