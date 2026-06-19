México debe debatir si regula o no el uso de celulares entre menores, afirma Sheinbaum

Ya hay legislaciones en todo el mundo relacionadas con el uso de la pantalla, incluso ya en muchos estados de la República ya se prohíbe el uso de los celulares en las escuelas, principalmente de educación básica entonces sí tenemos que entrar a esa discusión, Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La regulación de uso de celulares ha sido tema en entidades como Querétaro. El año pasado, el Congreso de ese estado aprobó la “Iniciativa de Ley que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y al Código Penal para el Estado de Querétaro para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en materia de redes sociales digitales”.

En esencia, la legislación regula el uso de redes sociales digitales a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años de edad y se requiere el consentimiento del padre, madre o tutor para el registro como usuarios de adolescentes de entre 14 y 18 años.

En su conferencia de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que también es necesario regular la Inteligencia Artificial.

“Es muy importante revisar el uso de la inteligencia artificial, regularlo, por ejemplo en las escuelas ahora ya en muchas universidades ya no se dejan trabajos como calificación, antes era muy común o era examen o trabajo en casa y ahora ya casi no se hace trabajo en casa porque se usa demasiado la inteligencia artificial para poder hacer un trabajo y nadie dice si está bien o está mal, entonces desde esos temas tan sencillos hasta temas mucho más complejos”, comentó la presidenta.