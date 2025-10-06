Publicidad

39 planteles de la UNAM retoman clases; reforzarán seguridad en el CCH Sur

El CCH Sur reforzará el ingreso de los estudiantes con detectores de metales, lectores de código de credencial y credencialización.
lun 06 octubre 2025 03:04 PM
Dolores Dávila, secretaria general de la Universidad, detalló que 22 escuelas y facultades retomaron sus clases. (Cuartoscuro/Adriana Álvarez)

39 de los 45 planteles de educación superior y media superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reanudaron actividades académicas este lunes 6 de octubre.

Dolores Dávila, secretaria general de la Universidad, detalló que 22 escuelas y facultades retomaron sus clases tras los paros por el 2 de octubre y por la demanda de seguridad ante el ataque en el Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur: los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y las cuatro Escuelas Nacionales.

También hubo ingresos controlados (con tira de materias y credencial estudiantil) en los CCH Azcapotzalco, Vallejo, Oriente y Naucalpan.

Del mismo modo retomaron actividades en las Facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Aragón, Iztacala, Cuautitlán; las facultades de Arquitectura, Filosofía y Letras, Contaduría y Administración y Derecho, en Ciudad Universitaria.

Aunque en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) regresaron a clases, una amenaza de bomba obligó a desalojar el plantel esta mañana y cancelar las clases.

Homicidio en el CCH Sur conmociona a la UNAM y abre debate sobre seguridad

Habrá detector de metal y credencialización en CCH Sur

El Colegio de Ciencias y Humanidades Sur reforzará el ingreso de estudiantes con detectores de metales, lectores de código de credencial y credencialización.

En un comunicado, la UNAM confirmó esta mañana que aceptó las demandas del pliego petitorio de los alumnos.

Asimismo, detalló que concluyeron las mesas de diálogo instaladas desde el 23 de septiembre, un día después del asesinato de Jesús, un estudiante que fue atacado por otro en las instalaciones del CCH Sur.

Ante las amenazas en sus facultades y preparatorias, la UNAM informó el miércoles pasado que trabaja para identificar a los responsables y que ya interpuso seis denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética capitalina.

La institución reiteró que se trató de falsos amagos. Pese a ello, continúa con una serie de medidas para fortalecer la seguridad en sus planteles, principalmente en el CCH Sur.

Para que todas las escuelas retomen las clases presenciales, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, presentó una serie de medidas acordadas ante la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y reiteró que se mejorarán los servicios de salud mental.

Estudiantes piden seguridad en UNAM tras asesinato en CCH Sur
UNAM interpone denuncias ante Fiscalía CDMX por amenazas falsas en planteles

