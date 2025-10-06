39 planteles de la UNAM retoman clases; reforzarán seguridad en el CCH Sur

También hubo ingresos controlados (con tira de materias y credencial estudiantil) en los CCH Azcapotzalco, Vallejo, Oriente y Naucalpan.

Del mismo modo retomaron actividades en las Facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Aragón, Iztacala, Cuautitlán; las facultades de Arquitectura, Filosofía y Letras, Contaduría y Administración y Derecho, en Ciudad Universitaria.

Aunque en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) regresaron a clases, una amenaza de bomba obligó a desalojar el plantel esta mañana y cancelar las clases.

Habrá detector de metal y credencialización en CCH Sur

El Colegio de Ciencias y Humanidades Sur reforzará el ingreso de estudiantes con detectores de metales, lectores de código de credencial y credencialización.

En un comunicado, la UNAM confirmó esta mañana que aceptó las demandas del pliego petitorio de los alumnos.

Asimismo, detalló que concluyeron las mesas de diálogo instaladas desde el 23 de septiembre, un día después del asesinato de Jesús, un estudiante que fue atacado por otro en las instalaciones del CCH Sur.