Gobierno prevé reducir 7% el consumo de refrescos con impuesto a bebidas

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó durante la conferencia mañanera de este jueves que, a partir del incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, contemplado en el Paquete Económico 2026, el gobierno federal prevé reducir 7% el consumo de refrescos y recaudar 41,000 millones de pesos.
“El IEPS estará ligeramente arriba de los tres pesos. ¿Qué significa eso? Que la versión más común, que es la presentación de 600 mililitros, subirá aproximadamente un peso en su costo. El objetivo no es incrementar el costo sino reducir su consumo. Según estimaciones económicas, esto podría impactar en el primer y segundo año en una reducción de cerca del 7% en el consumo de refresco, lo que nos ayudará a mejorar la salud de los mexicanos y, además, no como objetivo central, sino como un desenlace positivo, se recaudarán hasta 41,000 millones de pesos que serán destinados, como ha mencionado la presidenta, de manera íntegra a la salud de las y los mexicanos”, dijo.