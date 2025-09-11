Gobierno prevé reducir 7% el consumo de refrescos con impuesto a bebidas

En este sentido, el secretario de Salud, David Kershenobich, adelantó que los recursos recaudados se invertirán en nuevas estrategias de atención a la salud, que van desde la prevención hasta el trasplante de órganos.

Las estrategias a implementar son:

Atención de alta especialidad.

Tratamientos innovadores.

Atención moderna en el primer nivel de atención.

Prevención y promoción.

En el caso de la prevención y promoción de estilos saludables, el secretario de Salud apuntó que se contempla la realización de campañas masivas de estilo de vida saludable a través de medios digitales, así como la publicidad en parques e incluso en videojuegos.

Agregó que se busca la modernización e innovación en la detección y atención médica en el primer nivel, motivo por el cual se están implementando protocolos nacionales de atención en todo el país, así como programas de telemedicina para tamizaje, detección y seguimiento remoto con apoyo de inteligencia artificial.

Kershenobich además se buscará mejorar los métodos para la detección y seguimiento de hemoglobina glicosilada, el monitoreo continuo de glucosa en la población pediátrica y la detección temprana de daño renal.

En cuanto a los tratamientos innovadores, se prevé el suministro de nuevos medicamentos como la semaglutida.