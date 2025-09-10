Oposición ve con reservas aumento de impuesto a bebidas azucaradas

Pero esta es una propuesta “engañosa”, según el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, pues en ningún lado del paquete económico recibido por la Cámara se plantea la creación de ese fondo.

Por eso esa bancada propuso darle formalidad y crear un Fondo Nacional de Salud “y entonces sí, que no le digan a la gente que le van a subir los precios con el pretexto de la salud y que en realidad esos ingresos se vayan a gastos superfluos del gobierno”.

“Si lo que queremos es que la gente consuma menos bebidas azucaradas para combatir la obesidad, que coincidimos en ese propósito, lo que hay que hacer es hacer más atractivas las opciones saludables” y lo segundo crear un fondo, estableció Lixa.

Por tanto, expuso que si todas las presentaciones de agua de consumo tienen tasa cero de IVA “entonces si a la hora de decidir en el anaquel, en el mostrador, la gente va a encontrar un incentivo real con un mejor precio, permitiéndole optar por esa opción más saludable, pero también cuidando la economía de todas las familias”.

El vicecoordinador panista Saúl Téllez aseguró que el Impuesto Especial a productos y Servicios (IEPS) que es el que se busca incrementar a las bebidas con azúcar, ”ha duplicado su recaudación para pasar en este concepto de 24.000 millones de pesos a 40.000 millones de pesos en los últimos años.

“Pero, por desgracia, también se ha duplicado la obesidad, la diabetes y la desnutrición entre niños y jóvenes. Por eso queremos, ser responsables y no caer en los engaños”.

Otras propuestas

Además de ese planteamiento, la bancada del PAN propuso que las medicinas sean deducibles de impuestos.

“Hoy miles de familias tienen que comprar con su dinero las medicinas que el gobierno no les da. Lo justo es que esos gastos puedan deducirse de impuestos, porque la salud no puede esperar# según la diputada Verónica Pérez, del PAN.

En ese paquete de medidas para apoyar la economía familiar los panistas indicaron que se mantenga el tope en el precio de las gasolinas.

“Gasolina a 20 pesos permitirá aliviar el gasto en transporte” y eso, acompañado con la decisión de eliminar el pago de Impuesto Sobre la Renta al aguinaldo , permitirá el “aguinaldo libre”.

También en política salarial los panistas plantearon que los trabajadores que perciben 16, 728 pesos o menos, no paguen ISR. Quienes perciben ese monto “son la mayoría de familias de este país, pero que en proporción a la recaudación no pinta realmente para el gobierno” por lo que no le representaría gran recaudación y si beneficiaría a los de menos ingresos.

“Política social no sólo es dar, eso está bien, pero política social también es no quitarle a las familias lo que es suyo” dijo Lixa.

El PRI va en contra

En tanto, la bancada de diputados del Revolucionario Institucional anticipó su voto en contra de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos por la reducción presupuestal en áreas sensibles: gasto educativo, en seguridad y en infraestructura, mientras incrementa el gasto en deudas, a la militarización y a proyectos ferroviarios.

