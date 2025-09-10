Oposición ve con reservas aumento de impuesto a bebidas azucaradas

El diputado Emilio Suárez Licona sostuvo que el mensaje detrás del aumento del IEPS a bebidas azucaradas es “que se le está acabando el dinero”.
“Es muy sexy el nuevo impuesto, el incremento del IEPS en refrescos, porque va vinculado, lo están justificando con un tema de salud” pero, sostuvo, este “ha sido un gobierno ausente en los temas de salud”, declaró el priista.
Reconoció que efectivamente el ingreso por ese concepto no está etiquetado hacia un destino de gasto, pero en ningún sentido, ni a gasto corriente, ni a salud y si el objetivo es éste último, “estaría etiquetado para atacar los problemas que se pueden dar por el consumo de azúcar”.
Respecto a la asignación de gasto, el paquete contiene “un presupuesto con una visión totalmente politizada e inercial” de acuerdo al coordinador priista Rubén Moreira.
Pero expuso que será hasta el próximo 18 de septiembre cuando el PRI presente conclusiones y un proyecto alterno de Paquete Económico.
El diputado de Sinaloa Mario Zamora Gastélum aseguró que el Presupuesto 2026 mantiene abandonado al campo mexicano y eso va en contra del mismo dicho de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que “sin maíz no hay país. En este presupuesto no hay maíz” ni apoyos al campo.
No se incluye ningún programa de apoyo a los productores ni plantea otorgar financiamientos baratos, recursos para infraestructura o equipamiento, cuestionó.
El diputado Emilio Suárez demandó un plan emergente para atender las inundaciones en la Ciudad de México y en varias entidades del país y más inversión en carreteras, agua, medio ambiente, promoción económica y obra urbana, asuntos que apenas representan tres por ciento del presupuesto.
Movimiento Ciudadano denuncia recorte a medio ambiente
En tanto, Movimiento Ciudadano cuestionó un Paquete Económico que favorece más a las fuerzas armadas y megaproyectos, que al futuro de las personas, la salud, el medio ambiente, el agua.
La diputada Laura Ballesteros recordó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio el recorte más fuerte a medio ambiente y ahora lejos de corregir se profundizó el ajuste a la baja.
“Y lo que se le quita a la agenda de medio ambiente es para dársela a las Fuerzas Armadas”.
En 2024 el gasto en medio ambiente era de 70 mil millones, “pero en el 2025 decidieron recortarlo a 44 mil millones y hoy en el 2026 le están quitando todavía 300 millones de pesos más de lo que ya le habían recortado en el año pasado”, dijo.
La diputada Iraís Reyes denunció que en los anexos del presupuesto dedicados a la protección del cambio climático, “terminan invirtiendo los recursos al tren maya o a carreteras, que más allá de discutir si son buenos o malos proyectos, ese no es un presupuesto de atención al medio ambiente y quienes van a pagar el precio, es el futuro del país las infancias y las juventudes”.
Esto se refiere a que en el Anexo 16 que es exclusivo para el cambio climático y el combate se asignaron 40,000 millones de pesos al Ejército Mexicano para hacer la infraestructura del Tren Maya.