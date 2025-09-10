Cámara de Diputados delinea ruta del Paquete Económico 2026

Lo primero en procesar, sin embargo, será la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, remitida ayer al pleno por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para el día 17 ya está convocada la Junta de Coordinación Política (Jucopo), misma que integran todos los coordinadores parlamentarios y quienes fijarán la ruta completa.

Propuesta preliminar de tiempos para procesar reforma en materia aduanera, elaborada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Foto: Propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal, líder de Morena y presidente de la Jucopo, adelantó que el lunes 22 podría sesionar la Comisión de Hacienda para dictaminar las reformas aduaneras y someterlas a votación del pleno al día siguiente. Se esperaría que el Senado haga lo propio y las desahogue a más tardar el 30 de este mes.

Altamirano expuso sin embargo que el miércoles próximo “vamos a definir el calendario para procesar la discusión de las reformas en materia aduanera que será dictaminada primero, para que después pasemos a la dictaminación de Ley de Ingresos de la Federación (LIF), Código Fiscal de la Federación, Impuesto Especial sobre producción y Servicios (IEPS) y Ley Federal de Derechos”.

Tanto la reforma a la ley Aduanera como la modificación a las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación -ambas recibidas ayer por los diputados- están referidas en el paquete enviado por Hacienda, con estimaciones de los montos que ingresarán a la hacienda pública, por lo que deberán aprobarse antes de avalar la LFI.

Este miércoles 10 de septiembre en sesión de la Comisión de Hacienda el diputado Altamirano se comprometió a que se sostendrán reuniones con agentes aduanales y miembros de ese sector antes de dictaminar.

Las fechas límite del paquete 2026

En tanto, Monreal recordó que la Ley de Ingresos debe estar ya dictaminada y sometida al pleno para su discusión y en su caso aprobación como fecha límite el 20 de octubre.

Diez días después, es decir el 30 de octubre, vence el plazo el Senado de la República para avalar esa LFI.

Una vez que la colegisladora apruebe los ingresos comenzará la discusión de Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados.

La fecha límite que establece la Constitución y la ley para su aprobación en la Cámara de Diputados -que tiene facultad exclusiva para ello- es antes del 15 de noviembre, que es la fecha que establece la Constitución y la Ley.

Respecto a las comparecencias de los funcionarios para detallar las propuestas de ingresos y gasto 2026, Monreal vio como segura la asistencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Posible ruta del Presupuesto 2026

La propuesta inicial de Monreal para discutir el Presupuesto de Egresos considera la posible comparecencia de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, el próximo jueves 18 de septiembre ante la Comisión del ramo.

Tentativamente el día 22 se instalarían grupos de trabajo y del 23 al 25 mesas de trabajo de la subcomisión que atiende el presupuesto con perspectiva de género.

Del 6 al 10 de octubre habría seis foros de parlamento abierto para desarrollar todos los temas (política social, campo, gasto federalizado, entre otros).

La Comisión de Presupuesto se instalaría en sesión permanente el 4 de noviembre para dictaminar y a más tardar el 15 de noviembre, que es el plazo legal, se aprobaría el Presupuesto 2026 en el pleno camaral.