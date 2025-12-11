Publicidad

Sheinbaum: el incremento de aranceles no tiene a China como dedicatoria

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia de su gobierno es fortalecer las cadenas productivas en México.
jue 11 diciembre 2025 11:16 AM
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno tiene buena voluntad para establecer mesas de trabajo entorno a la decisión de aranceles para países con los que no hay acuerdo comercial. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para incrementar cuotas arancelarias no tiene como destinatario China, sino países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

"No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante, es a los países con los que no tenemos tratado comercial porque si no parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio. No, sencillamente por el Plan México nosotros definimos una estrategia; qué estrategia es, que se produzca más en México", aclaró.

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó elevar aranceles a textiles, ropa, acero, aluminio, calzado, plásticos, juguetes, electrodomésticos, autopartes y vehículos provenientes de países de Asia. Los impuestos afectarán a países con los que México no tiene acuerdos comerciales como China, Corea, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes y Sudamérica.

La presidenta explicó que la decisión de los aranceles tuvo modificaciones luego de que se escuchó a empresarios mexicanos y extranjeros sobre las afectaciones que puede traer a México.

"Hubo varias reuniones con los empresarios mexicanos de una primera propuesta que se hizo, en donde los propios empresarios nos dijeron -no solo mexicanos, empresas también internacionales que están en México- que si se ponían tantos aranceles iba a afectar el precio de los productos en nuestro país; entonces se fue disminuyendo de manera muy importante", detalló.

Agregó que su gobierno también estableció comunicación con gobiernos asiáticos para explicarle las razones de los aranceles.

"Hubo también comunicación con Corea del Sur, hubo comunicación con China; nuestro embajador en China estuvo muy activo también para explicar cuáles eran las razones y cambió bastante de la propuesta original a la propuesta que finalmente se aprobó", mencionó.

La mandataria federal añadió que esta medida, que ya fue aprobada por el Senado de la República, busca fortalecer las cadenas productivas en México.

"La idea es que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco generemos un problema a la economía nacional. Entonces, en ese marco es que se aprobaron por parte del Congreso estos aranceles y nuestra mejor disposición de seguir trabajando con el Gobierno de China, de Corea, de los otros países con los que no tenemos un acuerdo comercial", planteó.

Añadió que México tiene “buena voluntad” para establecer mesas de trabajo.

