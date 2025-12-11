Sheinbaum: el incremento de aranceles no tiene a China como dedicatoria

Agregó que su gobierno también estableció comunicación con gobiernos asiáticos para explicarle las razones de los aranceles.

"Hubo también comunicación con Corea del Sur, hubo comunicación con China; nuestro embajador en China estuvo muy activo también para explicar cuáles eran las razones y cambió bastante de la propuesta original a la propuesta que finalmente se aprobó", mencionó.

La mandataria federal añadió que esta medida, que ya fue aprobada por el Senado de la República, busca fortalecer las cadenas productivas en México.

"La idea es que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco generemos un problema a la economía nacional. Entonces, en ese marco es que se aprobaron por parte del Congreso estos aranceles y nuestra mejor disposición de seguir trabajando con el Gobierno de China, de Corea, de los otros países con los que no tenemos un acuerdo comercial", planteó.

Añadió que México tiene “buena voluntad” para establecer mesas de trabajo.