Sheinbaum: el incremento de aranceles no tiene a China como dedicatoria

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para incrementar cuotas arancelarias no tiene como destinatario China, sino países con los que México no tiene acuerdos comerciales.
"No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante, es a los países con los que no tenemos tratado comercial porque si no parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio. No, sencillamente por el Plan México nosotros definimos una estrategia; qué estrategia es, que se produzca más en México", aclaró.