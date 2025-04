Colectivos cuestionan plan contra desapariciones de Sheinbaum; alistan propuesta

Tras la indignación y movilizaciones que generó el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta anunció un plan para atender las desapariciones en México , una crisis que se ha acentuado desde la llamada guerra contra el narcotráfico.

“Atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como Presidenta: siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia”, expresó la presidenta.

La estrategia, presentada el 17 de marzo en Palacio Nacional, consta de seis medidas:

Fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. Reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población (CURP) como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. Incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la FGR. Publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la FGR por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.



“Más de lo mismo”

En el día 167 de su gobierno, Sheinbaum por primera vez se refirió a las desapariciones. Ni como candidata ni como presidenta había presentado los ejes con los que atenderá la crisis de más de 124,000 desapariciones.

Aunque no fueron considerados, los colectivos reconocieron inicialmente que la presidenta pusiera las desapariciones -por fin- en su agenda de gobierno.

Sin embargo, advierten que las propuestas no son adecuadas para atender un problema de tal magnitud y observan que varias de ellas, en realidad, son pendientes que dejó la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“No es nada nuevo. Nos da gusto que esté retomando los pendientes. Qué bueno que va el Banco Nacional de Datos Forenses, el Banco Nacional de ADN, el Registro Nacional de fosas, qué bueno que se van a retomar, pero no son iniciativas nuevas. Eso viene en la ley que se creó hace siete años y está pendiente desde hace siete años”, agrega Fernández Morán, también integrante de Buscando Desaparecidos México (Búscame).

Entre las medidas que no convencen a los colectivos de personas buscadoras destaca incorporar con datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población , al señalar que el gobierno ha demostrado que no es capaz de garantizar la protección de los datos de personas, además de que, consideran, “no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones”.

“De nada va a servir una base de datos nacional cuando la justicia está dividida según los estados”, agrega Fernández.

Otro cuestionamiento al plan es la creación de la Base Nacional Única de Información Forense, pues la legislación vigente ya contempla el Banco Nacional de Datos Forenses; también se propone la Plataforma Nacional de Identificación Humana, pero la ley actual ya ya establece la existencia del Centro Nacional de Identificación Humana.

Tampoco es novedad, señalan los colectivos, que no deban pasar 72 horas para buscar a una persona que es reportada como desaparecida. El Protocolo Homologado de Búsqueda ya contempla la posibilidad de realizar acciones inmediatas de localización.

Qué bueno que los retoman, pero que tampoco digan que es una estrategia nueva”. Grace Fernández, Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos.

Sobre la imposición de sanciones a funcionarios que incumplan la ley en la materia, afirman que ya existen mecanismos similares, pero que se aplican solo excepcionalmente.