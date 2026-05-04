Guardia Nacional protege a Rubén Rocha Moya tras solicitar licencia como gobernador

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al gabinete de seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se da seguridad y en este momento tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, indicó.

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021, fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con “Los Chapitos”

“Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de 'Los Chapitos' en su elección, Rocha Moya ha permitido que 'Los Chapitos' operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de 'Los Chapitos' colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con 'Los Chapitos' en la administración de Rocha Moya han protegido a 'Los Chapitos' y sus operaciones de tráfico de drogas”, dice parte de la acusación.

El viernes pasado, Rubén Rocha solicitó licencia para separarse del cargo y el Congreso local nombró como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde.

La presidenta Sheinbaum aseguró que, tras la situación por la que atraviesa el estado, se refozará la seguridad de la entidad, para lo que sostendrá una reunión con la gobernadora.