La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional se encarga de la seguridad personal de Rubén Rocha, gobernador con licencia, quien fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.
Guardia Nacional protege a Rubén Rocha Moya tras solicitar licencia como gobernador
“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al gabinete de seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se da seguridad y en este momento tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, indicó.
Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021, fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con “Los Chapitos”
“Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de 'Los Chapitos' en su elección, Rocha Moya ha permitido que 'Los Chapitos' operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de 'Los Chapitos' colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con 'Los Chapitos' en la administración de Rocha Moya han protegido a 'Los Chapitos' y sus operaciones de tráfico de drogas”, dice parte de la acusación.
Te puede interesar:
El viernes pasado, Rubén Rocha solicitó licencia para separarse del cargo y el Congreso local nombró como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde.
La presidenta Sheinbaum aseguró que, tras la situación por la que atraviesa el estado, se refozará la seguridad de la entidad, para lo que sostendrá una reunión con la gobernadora.
“Instruí al gabinete de seguridad, tanto al secretario de seguridad, al general secretario, al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos ella”, dijo.
Que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina”
Solicitud de EU no probó “urgencia”
Luisa María Alcalde, nueva Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, dijo que Estados Unidos no aportó las pruebas suficiente para mostrar la "urgencia" para detener con fines de extradición a Rubén Rocha. ,
“La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición. Lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Para poder presentar esto necesita anexar elementos de prueba, establecer la urgencia, es decir, que existe un riesgo de sustracción u obstaculización del proceso”, comentó.
Explicó que, como la solicitud no está “debidamente fundamentada”, es necesario solicitar información adicional para que se acredite la urgencia.
Conoce más:
Alcalde Luján destacó que no existe un plazo para que el Gobierno de Estados Unidos presente las pruebas.
“No existe como tal un plazo definido, es decir, se podría optar por dos vías. Una vez que se requiera esta información, se puede enviar la información para acreditar la urgencia, si es que se sigue solicitando la detención provisional conforme al artículo 11 o se podría optar también a mandar la solicitud formal de extradición”, agregó.
En caso de que se opte por solicitar formalmente la extradición, se requiere que el Gobierno de Estados Unidos muestre los elementos probatorios de la comisión de un delito.
No obstante, criticó que se haya violado la confidencialidad del proceso, lo que llevó a un "linchamiento" de los políticos mexicanos.
"Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requirente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial ¿por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar. Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8. En este caso dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas", dijo.