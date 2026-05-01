En total, la presidenta Sheinbaum ha realizado cuatro movimientos en Secretarías de Estado y ocho en el gabinete ampliado. Su ritmo es más lento, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador que concluyó su gobierno con más de 50 movimientos en su equipo por renuncias, enroques y salidas en busca de candidaturas.

En las últimas semanas se han acelerado los movimientos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Especial.)

Angélica López, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, considera que los cambios han permitido a la mandataria federal incorporar a perfiles no solo más cercanos a ella, también con formación más técnica que política.

“La presidenta está llevando a cabo una reconfiguración con perfiles que son más técnicos y especializados, pero efectivamente perfiles que son cercanos a ella”, dice.

La presidenta está siendo muy estratégica, los cuadros que están llegando muestran más lealtad hacia ella”. Angélica López, profesor del ITESM.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llegó Édgar Amador, quien fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, entre 2012 y 2018, y en el arranque de su gobierno, Sheinbaum lo incorporó como subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Roberto Velasco. El joven de 38 años tiene experiencia en la relación con Estados Unidos en particular en el comercio, migración y defensa de los mexicanos en suelo estadounidense. Su nombramiento permitirá hacer mancuerna entre Economía y Relaciones Exteriores en tiempos de revisión del Tratado de Libre Comercio.

Esos perfiles se suman a otros cercanos a la presidenta como Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública; Jesús Antonio Esteva Medina en la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes estuvieron con ella cuando fue jefa de Gobierno de la CDMX.

Aunque se ha acelerado el ritmo de los cambios en el gabinete de la presidenta, no son todos los que se prevén. La definición de candidaturas en Morena puede propiciar más cambios en el gobierno federal.

La propia presidenta ha llamado a que quienes estén interesados en participar en el proceso electoral presenten su renuncia al cargo.

“Quien quiera acceder a una candidatura y trabaje en el Gobierno de México ya debe renunciar, porque lo que no queremos es que esté trabajando en el gobierno y esté haciendo campaña”, dijo el pasado 16 de abril en La Mañanera del Pueblo.