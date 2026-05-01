A 18 meses de iniciado su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum aceleró cambios en su Gabinete legal y ampliado, lo que permitió que perfiles "cercanos" y técnicos se unieran a su equipo, al tiempo que reforzó a Morena para garantizar la continuidad del proyecto de Gobierno de la Cuarta Transformación.
Los enroques le costaron la pérdida de figuras destacas como Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar o Citlalli Hernández de la recién creada Secretaría de las Mujeres, con quienes retomaría el control de Morena y así afianzar triunfos en las elecciones de 2027 y mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para asegurar tanto la aprobación del presupuesto como las iniciativas que envíe.
Angélica López, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, considera que los cambios han permitido a la mandataria federal incorporar a perfiles no solo más cercanos a ella, también con formación más técnica que política.
“La presidenta está llevando a cabo una reconfiguración con perfiles que son más técnicos y especializados, pero efectivamente perfiles que son cercanos a ella”, dice.
La presidenta está siendo muy estratégica, los cuadros que están llegando muestran más lealtad hacia ella”.
Angélica López, profesor del ITESM.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llegó Édgar Amador, quien fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, entre 2012 y 2018, y en el arranque de su gobierno, Sheinbaum lo incorporó como subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Roberto Velasco. El joven de 38 años tiene experiencia en la relación con Estados Unidos en particular en el comercio, migración y defensa de los mexicanos en suelo estadounidense. Su nombramiento permitirá hacer mancuerna entre Economía y Relaciones Exteriores en tiempos de revisión del Tratado de Libre Comercio.
Esos perfiles se suman a otros cercanos a la presidenta como Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública; Jesús Antonio Esteva Medina en la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes estuvieron con ella cuando fue jefa de Gobierno de la CDMX.
Aunque se ha acelerado el ritmo de los cambios en el gabinete de la presidenta, no son todos los que se prevén. La definición de candidaturas en Morena puede propiciar más cambios en el gobierno federal.
La propia presidenta ha llamado a que quienes estén interesados en participar en el proceso electoral presenten su renuncia al cargo.
“Quien quiera acceder a una candidatura y trabaje en el Gobierno de México ya debe renunciar, porque lo que no queremos es que esté trabajando en el gobierno y esté haciendo campaña”, dijo el pasado 16 de abril en La Mañanera del Pueblo.
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Enroques para proteger el proyecto de gobierno
Nueve días antes de asumir como presidenta de México, el 22 de septiembre de 2024, Sheinbaum pidió licencia para separarse de su vida partidista en Morena; sin embargo con los cambios de su gabinete para reforzar al partido retoma el control de manera indirecta.
El profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, Juan Pablo Navarrete, explica que los reacomodos mandan un mensaje claro: controlar al partido desde el gobierno.
“Pasa más de carácter simbólico a una operación de controlar nuevamente el partido como lo había sido durante muchas décadas en la era del PRI. El presidente de la República es el máximo dirigente del partido… el control de las candidaturas, el control de los recursos del propio partido, de las carteras al interior del partido, nuevamente van a pasar por la Presidencia de la República”, sostuvo en el podcast "Política y Otros Datos".
Además señalan que es un golpe de timón en el partido para intentar evitar derrotas que sean costosas para su gobierno.
“Básicamente se busca poner orden. Es parte del ejercicio del poder, está tratando de hacerse los espacios en el partido, donde la dirigencia no ha dado buenos resultados y seguramente ya han echado números viendo el malestar que hay de la ciudadanía con los gobiernos morenistas, por lo que hay un riesgo de que pierdan el control sobre todo de la Cámara baja”, plantea el analista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mario Ramírez.
Entre los elementos que provocaron focos rojos en la Presidencia de la República están los resultados de Morena en la elección de 2025 en Veracruz y Durango. En esos comicios perdieron casi un millón de votos y 15 alcaldías que gobernaban en territorio veracruzano, mientras que en el norte del país, Morena y sus aliados solo consiguieron 16 municipios de los 39 que estaban en juego; mientras, el PRI y el PAN alcanzaron 20.
Pero no fue todo. La dirigencia a cargo de Luisa María Alcalde y en la que el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, ocupa la Secretaría de Organización, tuvo problemas para amarrar las alianzas con PT y Verde, tanto electoral como a nivel legislativo, donde la prueba más evidente fue el freno a la propuesta electoral de Sheinbaum.
El ejemplo fue en las elecciones de 2021, donde Morena sufrió una derrota que le llevó a perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y complicó el proyecto de gobierno de López Obrador. La falta de votos complicó que reformas clave para su gestión se concretaran, entre ellas, la eléctrica, y la electoral.
Mario Ramírez explica que la Cámara de Diputados es lo que preocupa a Morena porque si pierde votos, se compromete el proyecto.
“Tanto a Citlalli como a Ariadna las propone la presidenta para que redoblen esfuerzos para evitar perder espacios porque finalmente lo que más importa para la presidenta es el control del Congreso. Mantener el control del Congreso y de las legislaturas locales garantiza la aprobación de sus reformas constitucionales que estén en puerta”, indica.