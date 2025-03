Sheinbaum: si es necesario nos reuniremos con familiares de desaparecidos

“Hay una crítica ahí, dicen que no hay nada nuevo y que ya está. No, el objetivo es fortalecerlo porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma, no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ella", mencionó.

"El objetivo es que las fiscalías estatales contribuyan con este esquema, la Fiscalía General de la República (FGR) y todas las comisiones de búsqueda de los estados. Entonces, es fortalecer los mecanismos y nuevos mecanismos que estamos planteando", aseguró.

Cuestionada sobre si se reunirá con familias de desaparecidos y colectivos de búsqueda, la mandataria federal dijo que lo hará en caso de ser necesario. Mientras tanto, comentó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Vázquez, es la encargada de brindarles atención.

“Los ha estado atendiendo la secretaria Rosa Icela. Si es necesario, en algún momento, pero, por lo pronto, la secretaria de Gobernación”.

Una de las mayores y más sentidas críticas al gobierno de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue que nunca recibió a madres buscadoras.

Ahora, Sheinbaum abre la puerta –pero sin confirmar– a cambiar esa postura tras el descubrimiento de una gran cantidad de prendas y restos óseos en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, que supuestamente fue usado como campo de exterminio por grupos criminales.

Respecto a ese caso, la presidenta dijo que la FGR realiza una investigación sobre el predio y afirmó que su administración mantiene una colaboración más estrecha con la fiscalía.

“Hay más coordinación ahora que en el sexenio pasado por decisión de la presidenta y la decisión del fiscal de tener una persona de manera permanente en el gabinete de seguridad para ver los casos y que se tomen medidas frente a la situación de inseguridad que se vive en muchos lugares del país”, comentó.