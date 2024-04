AMLO: Alarmista decir que México es "campeón de fentanilo"; FGR se disculpa

No preocupa el fentanilo

A espera del informe, el presidente comentó que el fentanilo no le preocupa porque en su gobierno hay una estrategia para el combate.

“No tenemos nosotros ninguna preocupación, si es que eso que han informado es real. No tenemos preocupación porque todos los días estamos trabajando, pero hay que esperar. No puedo decir que fue una exageración ni puedo decir que no sea cierto, mejor vamos a esperar cuáles son sus fuentes, por qué llega a esa conclusión”, destacó.

El fentanilo es una sustancia que preocupa a Estados Unidos debido a que está relacionado con alrededor de 100,000 muertes cada año.

López Obrador afirmó que el fentanilo entra por Canadá, pero también por México, aunque ha rechazado que en territorio nacional se produzca esa sustancia.

El mandatario mexicano pidió volver a preguntar al jefe de la Agencia de Investigación Criminal sobre su declaración.

“Eso lo tiene que resolver la Fiscalía; primero hay que ver si dijo eso, hay que volvérselo a preguntar. Hay que ver. Ellos tienen desde hace algún tiempo una investigación sobre precursores químicos que están haciendo de manera coordinada con la Marina y con otras instituciones”, indicó.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de abril de 2024 en México se han decomisado 8,222 kilogramos de fentanilo.