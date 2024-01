AMLO anuncia iniciativa para prohibir el consumo de fentanilo

El presidente López Obrador dijo que en materia de salud prepara una propuesta para evitar que México enfrente un problema de salud similar a Estados Unidos, donde el fentanilo ha ocasionado una crisis de salud a causa del consumo en sobredosis.

“Tenemos que evitar que se incremente el consumo. Entre más se mantengan las tradiciones, las costumbres, las culturas originarias, entre menos desintegración exista, menos consumo”, destacó.

Lo anterior, como parte del paquete de iniciativas de reforma que presetará en el aniversario 107 de la Constitución Mexicana y que incluyen propuestas para modificar el sistema de pensiones, reformar el sistema electoral y Poder Judicial, entre otras.

El fentanilo es una droga 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. En una de sus visitas a México, Antony Blinken, secretario de Estado, informó que tan solo en 2021, alrededor de 108,000 personas murieron a causa del consumo de fentanilo, por lo que en ese país es un tema de salud pública tan importante, que han exigido a México colaborar para evitar el tráfico de la sustancia a su país.

Hasta hace unos meses,

, sin embargo, hoy aseguró que todos los días se destruyen laboratorios.

“Es un problema grave, entonces nosotros tenemos que seguir combatiendo tráfico el químicos, precursores del fentanilo, lo hacemos todo el tiempo. Tanto Defensa como Marina diario están destruyendo laboratorios y en inhibir, evitar el consumo en nuestro país”, indicó, el presidente por lo que adelantó que la propuesta es prohibir el consumo de fentanilo.

“Se va a prohibir con severidad, en el caso de estas drogas que son dañinas, que a seis meses pueden perder la vida los jóvenes, eso no lo podemos permitir”, afirmó.

El mandatario federal rechazó que el consumo del fentanilo esté extendido por el país.

“La hipótesis que se tiene es de que son algunos sitios afortunadamente, no está extendido por el país, entonces no hay consumo de fentanilo en Oaxaca, no hay consumo de fentanilo en Veracruz, no hay consumo de fentanilo en Durango, en Sinaloa porque son cosas distintas una cosa es el tráfico y otra cosa es que se consuma”, mencionó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, las cinco rutas internacionales de tráfico de fentanilo tienen como destino final Estados Unidos y dos de ellas pasan por México:

1.-China-Alaska-Estados Unidos.

2.-China-Canadá-Estados Unidos.

3.-China-Estados Unidos.

4.-China-México-Estados Unidos.

5.-India-México-Estados Unidos.