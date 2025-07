Sheinbaum: Mexicana no es nostalgia del pasado; es una apuesta por el futuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la misión de la aerolínea no es generar utilidades, aunque aclaró que ello no implica que una empresa pública no deba ser rentable.

La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la llegada del avión Embraer E195-E2 para Mexicana.

(Foto: Presidencia de México.)