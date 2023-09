AMLO viaja a Colombia y Chile para hablar de narcotráfico y acuerdos comerciales

Tras realizar su conferencia de prensa del viernes, el presidente saldrá de México en un avión de la Fuerza Aérea hacia Colombia. Por la tarde tendrá una reunión con Gustavo Petro y el sábado participará en la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: ’para la vida, la paz y el desarrollo’, junto al jefe Estado colombiano.

“Hay cosas que nos unen con Colombia en este momento, lamentable para colombianos y para mexicanos como es el problema del narcotráfico y el crimen organizado. Entonces es importante que haya un diálogo directo de los presidentes para ver cómo podemos cooperar más México y Colombia frente al mayor reto a la seguridad de nuestros países”, agrega Ruiz, exembajador de México en Italia y Japón.

El presidente de México adelantó desde diciembre pasado que la intención es ver el tema de las drogas desde enfoque preventivo y evitar la violencia entorno a las sustancias ilícitas.