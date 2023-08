Balance del gobierno de AMLO apunta a claroscuros y desencantos

El libro “Régimen, partidos y políticas públicas en tiempos de la ‘4T’” es coordinado por Javier Rosiles, Alberto Arellano Ríos y Juan Pablo Navarrete y editado por el Colegio de Jalisco. (Fotos: Especiales.)

“El acceso al poder de López Obrador fue muy exitoso. Con 30 millones de votos, 53% de la votación, pero el ejercicio del gobierno ha sido muy complicado. El éxito que se tuvo en una campaña electoral es un éxito que hasta el momento no se tiene en el gobierno”, afirma Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán.

Debido a cambios legales, el gobierno de López Obrador no concluirá en diciembre, sino dos meses antes, por lo que la cuenta regresiva del último año está por comenzar.

Según el libro, el ambicioso proyecto llamado “cuarta transformación” concluirá su primera etapa con varios pendientes.

Gobierno unificado, partidos políticos, elecciones, políticas públicas, hacia la cuarta transformación del PRI, programas sociales y la guardia Nacional son parte de los temas que se abordan en el texto de 475 páginas.

Aquí parte de la entrevista con uno de los coordinadores:

¿Cuáles fueron las implicaciones de la llegada de la 4T?

Creemos que ya se marcaron las bases de lo que anunciaron como un proyecto transformador. Encontramos un panorama muy complejo en el que no es fácil calificar de bueno o malo, sino que hay muchos matices. Por ejemplo, en el tema de seguridad, los resultados no han sido tan buenos. En materia educativa no hay mucha claridad sobre cuáles han sido los resultados efectivos, hay un proceso que nos parece con muchos errores. En programas sociales el gasto es altísimo y hay una tendencia a la universalización de algunos programas, por ejemplo, en los adultos mayores, pero no hay una focalización para combatir la pobreza.

¿De qué profundidad fueron los cambios con la llamada 4T?

Se habló de una cuarta transformación, pero es una cuestión narrativa. No lo digo de manera peyorativa, es una cuestión narrativa que le permite a López Obrador llegar al poder con un respaldo importante, pero de ¿qué profundidad son las transformaciones? Me parece que, en algunos aspectos, como la política social, son cambios, no transformaciones.