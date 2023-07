AMLO, el "impulsor involuntario" de Xóchitl Gálvez rumbo al 2024

Xóchitl, a decir de expertos, ha sabido aprovechar la coyuntura, tan es así que tuvo un intento de “portazo” que no prosperó debido a que funcionarios de Palacio Nacional le negaron el acceso con lo que no pudo ejercer su derecho de réplica, ello a pesar de contar con una resolución de un juez. Ese episodio, para los analistas, se ha convertido en el un momento clave para el lanzamiento oficial de su aspiración presidencial.

Aunque el presidente ha criticado el perfil de Gálvez por ser una mujer que dice groserías y por su “supuesta imagen” cercana al pueblo, es parte de lo que la hace atractiva, sobre todo cuando se le pone frente a frente con políticos “más acartonados” como Santiago Creel.

“Tiene dos cualidades: una justo que tiene como muy buenos reflejos políticos, o sea, ha venido reaccionando desde el video afuera de Palacio Nacional luego de que no la dejaron entrar, le ha estado contestando los ataques, entonces creo que esos reflejos y esa agilidad es algo que no habíamos visto precisamente porque todos los demás se ven súper acartonados”, agrega la experta.

Saúl Ramírez, analista político, coincide en que el presidente “le tiene miedo” a Xóchitl Gálvez.

“Es una aspirante muy fresca y auténtica. Hasta el momento el presidente no ha logrado sacarla de sus casillas y me parece que el presidente sí le tiene miedo, la conoce, no es no es una persona que surgió del horno de microondas, de un momento a otro. La conoce hace varios años y creo que sabe que la cuña para que apriete tiene que ser en la misma madera y Xóchitl Gálvez, tiene esa madera, muy parecida a lópezobradorismo”, considera.

El presidente López Obrador ha negado tenerle algún tipo de temor a Gálvez, pues asegura que su movimiento está muy fuerte.

“No, no, no. Abiertamente les digo que este está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho muy fuerte y creo que cometieron un error porque quisieron engañar”, afirmó el pasado 7 de julio.