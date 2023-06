Aunque Morena ha justificado la precampaña de sus aspirantes a la candidatura presidencial con el argumento de que buscan coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, López Obrador reconoció que de ese proceso saldrá su sucesor.

“Ahora, a nivel nacional, se está llevando a cabo un proceso para decidir quién debe coordinar la transformación hacia adelante, a quién le tengo que entregar la estafeta”, indicó.

López Obrador será el primer mandatario federal que termina su sexenio en septiembre, tras modificaciones a las leyes. Sin embargo, adelantó que él concluye este año, cuando ya se elija al candidato presidencial de Morena.

“Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación, lo que yo he llamado continuidad con cambio. Continuidad en la transformación, cambio en el estilo, porque cada quien tiene sus características propias. No somos iguales en la manera de pensar, qué bueno, no estamos hechos en serie, no somos robots, cada quien tiene sus historias, sus experiencias”, expuso.