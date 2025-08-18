Desabasto de gasolina ya se resolvió, asegura Sheinbaum

Publicidad

presidencia

Desabasto de combustible ya se resolvió, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el problema fue por la distribución del combustible, sin embargo, aseguró que ya fue resuelto.
lun 18 agosto 2025 10:13 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el problema de desabasto solo fue de unos días.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desabasto de combustible ya se resolvió y detalló que el problema fue de distribución, pero solo duró algunos días.

“Ya está resuelto, si todavía queda algún tema ya se resolvió, fue una cuestión de algunos días”, afirmó.

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina Premium”, indicó.

El viernes pasado la presidenta afirmó que no había desabasto y que el problema que se enfrentaba con la distribución ya se estaba resolviendo.

"No, no hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible", planteó en su mañanera realizada en Chetumal, Quintana Roo.

La semana pasada, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) informó sobre el desabasto en algunas zonas del país, pero no era generalizado. Entre los estados afectados estuvieron Nuevo León, Chiapas y Ciudad de México.

Sheinbaum desconoce a gasolineros extorsionados

La presidenta informó que la Secretaría de Energía desconoce a la organización “Gasolineros Unidos”, cuyos integrantes aseguraron sufrir extorsiones y acoso por parte de autoridades federales.

Sheinbaum indicó que dialogó con la secretaria de Energía, Luz Elena González, sobre este grupo de gasolineros, sin embargo, la funcionaria le dijo que no los conoce.

“No es ningún grupo que se haya reunido con la autoridad, a pesar de que hay reuniones con los principales gasolineros del país para disminuir trámites de las gasolineras y mantener este acuerdo voluntario de que no aumente el precio de la gasolina. Ah, pero es nota de ocho columnas”, cuestionó.

