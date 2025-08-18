Desabasto de gasolina ya se resolvió, asegura Sheinbaum

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina Premium”, indicó.

El viernes pasado la presidenta afirmó que no había desabasto y que el problema que se enfrentaba con la distribución ya se estaba resolviendo.

"No, no hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible", planteó en su mañanera realizada en Chetumal, Quintana Roo.

La semana pasada, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) informó sobre el desabasto en algunas zonas del país, pero no era generalizado. Entre los estados afectados estuvieron Nuevo León, Chiapas y Ciudad de México.