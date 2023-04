Incómodos al poder: AMLO y la 4T contra INE, INAI y el sistema anticorrupción

Si bien es una propuesta del legislador de Morena, ese fue un planteamiento del propio presidente de la República.

“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción. Porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto. Entonces, ojalá y se tome una decisión”, dijo el pasado 18 de abril en su conferencia matutina.

Para Fernando Nieto, profesor de administración pública de El Colegio de México, el Inai genera resistencia en el gobierno de López Obrador por su función de garantizar transparencia.

“Al presidente no le gusta que existan este tipo de contrapesos técnicos. Él tiene ciertas resistencias en particular con el de transparencia y del INAI… si vemos los indicadores de, por ejemplo, recursos o de solicitudes han aumentado, lo cual indica que muy probablemente está siendo más difícil acceder información o que la información que se está dando no necesariamente es de la calidad que se esperaría”, explica.

La iniciativa del presidente del Senado argumenta que el INAI y la ASF comparten funciones.

“Comparten objetivos y actividades y que, al tener puntos en común, se hace notar la posibilidad de que el Inai sea absorbido por la SFP, con el fin de tener un solo ente responsable de la transparencia de la información pública, así como la protección de datos de las personas”, dice el proyecto.

“Son funciones distintas. El INAI se genera a partir de las necesidades del ejercicio de la libertad de expresión la cual incluye tres libertades: la libertad de acceso a la información, la libertad de procesarla y la libertad de difundirla. Entonces uno no se podía hacer de información si no tendría la primer libertad que es la del acceso a la información que es la que el Inai garantiza”, explica Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México.