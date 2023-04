Nueva reforma de AMLO implica trasladar al menos 2,000 mdp

¿Qué implicaciones tendrá la reforma?

Es importante tener presente que al tratarse de reformas a leyes generales, sólo se requiere de mayoría simple para que los cambios se concreten por parte del Poder Legislativo, y Morena y sus aliados gozan de esa mayoría por lo que en caso de ser aprobada, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones necesarias para su implementación.

José Perdomo Galicia especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, considera que de aprobarse los cambios propuestos no se logrará un ahorro a la administración pública, pero sí se mofificará el funcionamiento de áreas en las que hoy no se tiene control total.

“Lo que importa no es que los regresen a las secretarías, lo que importa es que sigan cumpliendo con su actividad, pero ¿cómo la van a poder seguir cumpliendo si ya no van a gozar de autonomía de gestión, si ya no van a tener recursos económicos propios para gestionar? Es dudoso que puedan cumplir con las mismas funciones que realizaban como órgano descentralizado, cuando son simplemente unidades adscritas a los órganos centralizados. ¿Quién pierde? Los 130 millones de mexicanos porque esos órganos ya no cumplirán sus tareas especializadas?”, afirma.

Ésta es la sexta iniciativa impulsada desde 2018 para modificar la estructura de la administración pública.

La primera fue el 30 de noviembre de 2018, antes de iniciada la actual administración, cuando se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la segunda en abril de 2020 cuando se extinguieron 109 fideicomisos públicos, y en noviembre de ese año para extinguir 44 fideicomisos más.

Dos más están pendientes: una presentada el 13 de diciembre de 2022 para expedir una nueva Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y otra presentada el 28 de marzo para realizar adecuaciones a fin de fortalecer la actuación del Estado.

“A cuatro años transcurrido de este sexenio, se presenta esta iniciativa que pretende continuar la transformación administrativa que extinguió 155 fideicomisos y que ahora fusiona, integra o extingue 18 instancias por duplicación de funciones o notoria inoperancia: siete órganos desconcentrados, ocho organismos descentralizados, un fideicomiso y dos unidades administrativas", se lee en la iniciativa.

El experto afirma que con esta reforma a la administración pública, se darán más recursos a secretarías, lo cual genera dudas previo a entrar en un periodo electoral.

“Pensemos que logra o que desaparezca un órgano de la administración paraestatal en su modalidad de descentralizado, lo presupuestado una vez que desaparece, ¿quién lo va a manejar?, debe de regresar a la Tesorería de la Federación y entonces, yo, Ejecutivo, estoy alzando la mano porque ese dinero lo vamos a ocupar para los apoyos, para los programas sociales, los programas asistencialistas, para regalar dinero en un momento electoral”, advierte.