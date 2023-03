AMLO sugiere a Calderón denunciar a autoridades de EU por caso García Luna

El presidente aclaró que en su gobierno no existe ninguna persecución política y recordó que en su momento dejó que los ciudadanos decidieran si se abría o no una investigación por delitos en los que pudo haber incurrido, sin embargo, el resultado no fue vinculante por falta de participación.

López Obrador pidió a García Luna que explique si informaba de su actuar a sus jefes políticos y qué vinculación tenían las agencias estadounidenses.

“Ojala García Luna explique cuál era su vinculación con las autoridades estadounidenses y ¿cómo es que las agencias del gobierno de Estados Unidos no se dieron cuenta de que García Luna trabajaba al servicio de un cartel? ¿Cómo es que no se cuenta y por qué no abren una investigación sobre esto allá en Estados Unidos? ¿Por qué quieren ahora echarnos la culpa a nosotros?”, comentó.

El presidente dijo que ayer durante su reunión con un grupo de congresistas de Estados Unidos les planteó la posibilidad de que se realice una investigación para conocer si las agencias de seguridad de ese país tenían algún conocimiento sobre vínculos entre García Luna y organizaciones criminales.

“Sí lo planteé, sí se los dije a ellos, a los legisladores. Ellos pues tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a México”, dijo.