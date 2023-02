Felipe Calderón y García Luna, una relación de confianza

Saucedo explicó que Calderón y García Luna mantuvieron una relación de confianza, “muy cercana”, aunque al final, la estrategia de combate a los cárteles de la droga estuvo sesgada, dado que para algunos una actitud laxa, como en el caso del Cartel del Sinaloa.

“Aun cuando no pudiera sostenerse con pruebas lo dicho por el exfiscal Veytia, en los hechos su narrativa va en concordancia con lo que se observó durante el sexenio de Calderón, de que se protegió a algunos cárteles”, anotó Roberto Saucedo.

Según el consultor y analista político, al momento entre Calderón y García Luna ha habido una relación de respeto e incluso, han evitado cualquier señalamiento directo.

“Ha sido una serie de guiños a la distancia entre Calderón y García Luna de no delatarse uno al otro, de no acusarse, de no hacer señalamiento. Me parece que están actuando bajo valores entendidos, no acusarse ninguno al otro sobre posibles actos de corrupción y que sean más bien terceros los que hagan estos señalamientos”, comentó.

Al momento hay una complicidad funcional, pero en el momento que alguno de ellos mencione o acuse al otro con presuntos actos de corrupción, se rompería la alianza o pacto no escrito, agregó.

Al momento, dijo, Genaro García Luna ha insistido, junto con sus abogados, de que hay una conspiración de los personajes del narcotráfico en contra de él, por haberlos detenido, que se traduce en una actitud de venganza o declaraciones en su contra para poder obtener beneficios de la ley estadounidense.

Sin embargo, continuó el experto, “está la posibilidad latente de que en algún momento (García Luna) pueda romper este pacto de silencio con Calderón al ser declarado culpable por alguno de los delitos que se le acusan y finalmente comente algo de lo que vivió o las instrucciones que le dio el exmandatario”.

Pero ello se verá en la recta final del juicio y será en ese momento cuando se mostrará si el exsecretario de Seguridad Pública decide o no romper con Felipe Calderón, y elige hacerle señalamientos en concreto.

“Ante la posibilidad de que García Luna empiece a declarar contra Calderón, es por eso que éste se encuentra actualmente en España”, planteó el experto.