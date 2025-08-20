Publicidad

presidencia

Director del Tren Maya: cambio de vía tuvo anomalía; la FGR ya investiga

Oscar David Lozano, director del Tren Maya, aseveró que el accidente registrado la tarde de este martes en la estación Izamal, Yucatán, no se trató de un descarrilamiento, sino de un percance de vía.
mié 20 agosto 2025 08:47 AM
Director del Tren Maya explica que el accidente en Izamal fue por una anomalía; la FGR investiga
Un vagón del Tren Maya se descarriló en el tramo 3 Mérida-Cancún.

Oscar David Lozano, director general del Tren Maya, aclaró que el accidente registrado la tarde de este martes en la estación Izamal, Yucatán, no se trató de un descarrilamiento, sino de un percance de vía.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que uno de los convoyes del tren 304 tomó la posición del tren 307 debido a un error en el cambio de vía. Además, comentó que la Fiscalía General de la República ya investiga.

"Intempestivamente, cuando pasa el segundo bogie del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja, lo que sucedió es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debió haber pasado en el diseño del sistema ferroviario", explicó.

El funcionario detalló que, tras el percance registrado, se activó a la comisión dictaminadora de accidentes ferroviarios del Tren Maya y se reportó a la Fiscalía General de la República para que los peritos acudieran a evaluar los daños y a verificar cuáles fueron las causas.

“La Fiscalía General de la República está interviniendo, ayer durante la noche estuvieron los peritos evaluando el incidente. Absolutamente sí se va a abrir una carpeta de investigación porque es necesaria inclusive para la aseguradora”, comentó.

Además insistió en que el incidente fue un percance de vía y no un descarrilamiento, ya que "solamente un bogie del coche 3 es el que se sale y, al salirse, queda ligeramente recostado con el MC1 del 307 que estaba detenido".

El director del Tren Maya confirmó que los 261 pasajeros que viajaban a bordo de los dos trenes resultaron ilesos y fueron trasladados mediante transporte alterno:

- 67 pasajeros en tren, de Izamal a Cancún, con traslado gratuito.
- 83 pasajeros en autobuses gratuitos al centro de Izamal.
- 110 pasajeros en autobuses gratuitos a Mérida.
- Una mujer fue llevada en un vehículo del Tren Maya al Aeropuerto de Cancún.

También informó que no hubo afectaciones en las corridas del día, por lo que el servicio no se interrumpió; únicamente se registró un retraso de 45 minutos en el paso del siguiente tren.

Precisó que, una vez que se determinen las causas del incidente, se establecerán acciones correctivas para garantizar la seguridad de los usuarios y las operaciones del tren.

"Por medio de esta Comisión Dictaminadora de Accidentes del Tren Maya y las autoridades competentes, en las que se incluye la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, van a participar para realizar la investigación y determinar qué es lo que pasó. ¿Por qué ese aparato de cambio de vía durante el paso del tren se mueve completamente a posición desviada si estaba en directa? Necesitamos saber qué pasó", dijo.

