Director del Tren Maya explica que el accidente en Izamal fue por una anomalía; la FGR investiga

"Intempestivamente, cuando pasa el segundo bogie del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja, lo que sucedió es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debió haber pasado en el diseño del sistema ferroviario", explicó.

El funcionario detalló que, tras el percance registrado, se activó a la comisión dictaminadora de accidentes ferroviarios del Tren Maya y se reportó a la Fiscalía General de la República para que los peritos acudieran a evaluar los daños y a verificar cuáles fueron las causas.

“La Fiscalía General de la República está interviniendo, ayer durante la noche estuvieron los peritos evaluando el incidente. Absolutamente sí se va a abrir una carpeta de investigación porque es necesaria inclusive para la aseguradora”, comentó.

Además insistió en que el incidente fue un percance de vía y no un descarrilamiento, ya que "solamente un bogie del coche 3 es el que se sale y, al salirse, queda ligeramente recostado con el MC1 del 307 que estaba detenido".

El director del Tren Maya confirmó que los 261 pasajeros que viajaban a bordo de los dos trenes resultaron ilesos y fueron trasladados mediante transporte alterno:

- 67 pasajeros en tren, de Izamal a Cancún, con traslado gratuito.

- 83 pasajeros en autobuses gratuitos al centro de Izamal.

- 110 pasajeros en autobuses gratuitos a Mérida.

- Una mujer fue llevada en un vehículo del Tren Maya al Aeropuerto de Cancún.