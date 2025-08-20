Publicidad

presidencia

Sheinbaum: DEA opera con límites en México desde la detención de Cienfuegos

La presidenta de México afirmó que, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, se puso un límite a las operaciones de la DEA en temas de seguridad en el país.
mié 20 agosto 2025 10:58 AM
sheinbaum dea
La presidenta dijo que las operaciones de seguridad en México son responsabilidad exclusiva de autoridades nacionales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este miércoles sobre las dudas que prevalecen en torno a los acuerdos establecidos entre México y la Administración para el Control de Drogas (DEA) respecto a sus operaciones en temas de seguridad en el país: aseveró que se realizan y así seguirán, pero respetando la soberanía del país.

En conferencia de prensa, la mandataria federal recordó que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se estableció un límite a las operaciones de la DEA en México, las cuales, apuntó, siguen vigentes.

Sheinbaum insistió en que la seguridad es exclusivamente un asunto de las fuerzas federales, estatales y municipales, es decir, de México.

Reconoció que puede existir colaboración, no obstante, reiteró que no se aceptará ninguna forma de intervención extranjera.

La presidenta explicó que, a diferencia de sexenios anteriores como el de Felipe Calderón, cuando –acusó– se permitía a agentes de la DEA participar en operativos, en su administración eso no está permitido.

"Desde el periodo de López Obrador se puso un límite. Las operaciones que tienen que ver con la seguridad del país son un asunto de las fuerzas federales, estatales o municipales, pero son un asunto de México, de nuestras instituciones. Se puede colaborar en el sentido de que den información, ellos tienen agentes que tienen que cumplir claramente con la Ley de Seguridad Nacional y ahora, con la adición que hicimos al artículo 40 de la Constitución. Pero no pueden estar operando en el territorio”, subrayó.

Sheinbaum precisó que el distanciamiento con la DEA durante el gobierno de López Obrador se agudizó tras la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020, acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

"Quedó muy claro que se había detenido sin pruebas; tan fue así que regresaron al general Cienfuegos. Aquí en la mañanera el presidente López Obrador presentó lo que supuestamente eran las pruebas de aquella detención. Fueron varias mañaneras en las que se explicó cómo fue detenido y después cómo se obtuvo información hasta que finalmente se supo que no había pruebas", señaló.

La mandataria recalcó que, después de ese episodio, López Obrador puso mayores límites a las operaciones de la DEA en México, las cuales continúan aplicándose en su gobierno.

"Ahora estamos haciendo un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ha habido intercambio sobre qué se permite y qué no, derivado de una reunión en Washington en febrero", agregó.

Sheinbaum expresó su desconcierto ante un reciente comunicado de la DEA en el que se asegura que existe un acuerdo con el gobierno de México para una operación llamada Portero. Reiteró que debe quedar claro que México nunca pondrá en riesgo su soberanía y que la colaboración será siempre bajo los principios de coordinación, no de subordinación.

"El comunicado de la DEA no tiene nada que ver con la realidad... nuestra obligación ante el pueblo de México es decir siempre la verdad e informar, como lo hacemos todos los días en la mañanera, y garantizar que la relación con cualquier gobierno extranjero, no solo de Estados Unidos, tiene que ser en el marco de nuestra Constitución y de defensa de nuestra soberanía y de los intereses superiores del pueblo de México, afirmó.

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que la DEA informó este lunes que el “Proyecto Portero” es una iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha en contra de los cárteles.

“El Proyecto Portero, la operación insignia de la DEA, cuyo objetivo es desmantelar a los ‘guardianes’ de los cárteles, agentes que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste. Los ‘guardianes’ son esenciales para las operaciones de los cárteles, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, a la vez que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”, dice el comunicado emitido recientemente.

