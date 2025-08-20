Sheinbaum: DEA opera con límites en México desde la detención de Cienfuegos

Sheinbaum insistió en que la seguridad es exclusivamente un asunto de las fuerzas federales, estatales y municipales, es decir, de México.

Reconoció que puede existir colaboración, no obstante, reiteró que no se aceptará ninguna forma de intervención extranjera.

La presidenta explicó que, a diferencia de sexenios anteriores como el de Felipe Calderón, cuando –acusó– se permitía a agentes de la DEA participar en operativos, en su administración eso no está permitido.

"Desde el periodo de López Obrador se puso un límite. Las operaciones que tienen que ver con la seguridad del país son un asunto de las fuerzas federales, estatales o municipales, pero son un asunto de México, de nuestras instituciones. Se puede colaborar en el sentido de que den información, ellos tienen agentes que tienen que cumplir claramente con la Ley de Seguridad Nacional y ahora, con la adición que hicimos al artículo 40 de la Constitución. Pero no pueden estar operando en el territorio”, subrayó.

Sheinbaum precisó que el distanciamiento con la DEA durante el gobierno de López Obrador se agudizó tras la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020, acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

"Quedó muy claro que se había detenido sin pruebas; tan fue así que regresaron al general Cienfuegos. Aquí en la mañanera el presidente López Obrador presentó lo que supuestamente eran las pruebas de aquella detención. Fueron varias mañaneras en las que se explicó cómo fue detenido y después cómo se obtuvo información hasta que finalmente se supo que no había pruebas", señaló.