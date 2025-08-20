Publicidad

presidencia

Sheinbaum: no saldré del país de aquí a diciembre; vendrán Macron y Carney

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que además se espera que lleguen al país funcionarios de Brasil y una probable visita de Marco Rubio para cerrar el nuevo acuerdo de seguridad con Estados Unidos.
mié 20 agosto 2025 09:48 AM
sheinbaum-macron
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que es probable que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visite México para cerrar el acuerdo de seguridad que se acordó con la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Emmanuel Macron, su homólogo de Francia, visitará México en los próximos meses, al igual que Mark Carney, primer ministro canadiense.

"Viene el primer ministro de Canadá, va a venir el presidente de Francia de aquí a diciembre, entre otros", comentó.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria federal adelantó además que no saldrá del país en lo que resta del año.

"No pienso salir de aquí a diciembre, porque vienen a finales de este mes secretarios de Estado de Brasil", comentó.

Asimismo, la presidenta indicó que es probable que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visite México para cerrar el acuerdo de seguridad que se acordó con la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Es probable, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad”, añadió.

En julio pasado, María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, anunció que Emmanuel Macron visitaría México a finales de noviembre, en el marco de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países (se cumplieron en el 2024).

“Estamos listos para recibir pronto en México al presidente Emmanuel Macron en visita oficial”, adelantó entonces.

