Durante la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria federal adelantó además que no saldrá del país en lo que resta del año.

"No pienso salir de aquí a diciembre, porque vienen a finales de este mes secretarios de Estado de Brasil", comentó.

Asimismo, la presidenta indicó que es probable que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visite México para cerrar el acuerdo de seguridad que se acordó con la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Es probable, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad”, añadió.

En julio pasado, María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, anunció que Emmanuel Macron visitaría México a finales de noviembre, en el marco de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países (se cumplieron en el 2024).

“Estamos listos para recibir pronto en México al presidente Emmanuel Macron en visita oficial”, adelantó entonces.