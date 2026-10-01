Olvidar “los abrazos” bajó la tasa de homicidios, pero la violencia se concentra en siete entidades

La violencia homicida comienza a ceder, pero no de manera uniforme. A dos años del cambio en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, el homicidio doloso, el feminicidio, la extorsión y el secuestro registran caídas de entre 31% y 60% en sus tasas de víctimas por cada 100,000 habitantes, niveles que no se habían observado en más de una década.
El descenso, sin embargo, convive con focos de violencia persistente: seis entidades concentran la mitad de los homicidios dolosos (Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México y Morelos ).
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“La reducción de los homicidios dolosos, el 50% del que habla la presidenta, ¿implica que México ya resolvió el problema de la seguridad? La respuesta es que no. Esa reducción de homicidios dolosos, si bien en el papel es muy relevante, en realidad no significa que México esté en paz”, plantea Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa.
Una semana después de asumir como la primera mujer en la Presidencia, Sheinbaum delineó los cuatro ejes de su estrategia de seguridad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación con las entidades federativas.
En el discurso, la estrategia mantiene elementos de continuidad con la implementada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador; en los resultados y en las herramientas utilizadas, comienza a marcar diferencias.
Con la estrategia conocida como “abrazos, no balazos” , México enfrentó elevados niveles de violencia marcando récords en homicidios, feminicidios y extorsión.
En los primeros dos años del gobierno de López Obrador hubo reducción en la tasa del homicidio doloso al pasar de 23.09% por cada 100,000 habitantes en 2018 a 22.49% en 2020; no obstante en 2021, se alcanzó una tasa récord de 25.8. La extorsión tuvo un incremento de 16% al pasar de una tasa de 5.33 a 6.21 y el feminicidio subió 3% al pasar de 1.41 a 1.45.
Al inicio del gobierno de Sheinbaum, la tasa de homicidio doloso era de 19.25 víctimas por cada 100,000 habitantes. Dos años después, había descendido a 7.53, una reducción de 61%.
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La caída también se observa en otros delitos. La tasa de feminicidio pasó de 1.22 a 0.61 víctimas por cada 100,000 habitantes, una disminución de 50%; la de secuestro bajó de 0.37 a 0.19, equivalente a 49%, y la de extorsión pasó de 7.74 a 5.35, una reducción de 31%.
La violencia se concentra y en Sinaloa fracasan los esfuerzos
Aunque los datos a nivel nacional muestran una tendencia a la baja en la violencia, en siete estados se concentran el 49% de los homicidios dolosos
Armando Vargas plantea que mientras la tasa nacional está por debajo de 9 víctimas por cada 100,000 habitantes hay entidades otras que están arriba de las 20. Se trata de Colima (49.9), Morelos (29.89), Sinaloa (26.99), Baja California (23.15) y Chihuahua (22.61).
Además de ello, la violencia se mantiene en los mismos territorios: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México y Morelos.
“El Gobierno federal nos ha presentado la reducción de los homicidios dolosos como un éxito absoluto y que México está inmerso ya en un proceso de pacificación, cuando la verdad es que en muchos territorios, la violencia continúa desbordada”
Armando Vargas, coordinador de seguridad en México Evalúa.
Un análisis de la organización Insight Crime plantea que aunque hay una reducción en el delito de homicidio doloso, se observan algunos repuntes que tienen detrás disputas por territorio y por mercados criminales como el robo de hidrocarburos y la extorsión.
“Las disputas por los mercados de drogas —especialmente el de metanfetaminas— provocaron repuntes de violencia en algunos de los corredores criminales más importantes, como Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Una ola de asesinatos allí en julio (2025) dejó 22 muertos en dos días”, plantea.
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El caso de Sinaloa merece una especial mención debido a que si bien la tendencia en homicidios va a la baja, nada ha podido regresar al estado a los niveles de violencia de 2023, previo a que iniciara la disputa interna en el Cártel de Sinaloa luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y la de Joaquín Guzmán López.
Entre enero y septiembre de 2026 se reportan 992 homicidios dolosos, 85% más a los 534 registrados en todo el 2023.
¿Qué hay detrás de las cifras?
Para especialistas, detrás de la marcada reducción puede haber varias explicaciones, entre ellas, una reclasificación de delitos, la diversificación económica del crimen e incluso la crisis interna por la que atraviesan dos de las organizaciones criminales más violentas del país, ocupadas en recomponerse.
“Una explicación, es que se reclasifican los delitos, o sea, que en lugar de hablar de homicidios dolosos, se habla de culposo. Probablemente hay menos homicidios, pero también hay más desapariciones y esas desapariciones no se contabilizan como muertes” plantea Arturo Villarreal, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Uno de los delitos que más ha crecido durante el actual gobierno y en el que expertos consideran que podrían estar “ocultas” las cifras de homicidios dolosos, son las desapariciones.
En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se reportan 130,500 personas desaparecidas, pero cuando este gobierno inició el 1 de octubre de 2024, en el país el registro de no localizados era de 102,200, es decir, se han sumado alrededor de 28,000 desapariciones en dos años.
En los primeros dos años de su antecesor la cifra era de 15,903 reportes de personas desaparecidas.
La presidenta ha defendido sus logros al frente de la seguridad. “Homicidio es homicidio; no hay maquillaje, no hay que ‘hay otros delitos que pasaron de un delito a otro delito’”, dijo el pasado 14 de julio de 2026 .
El análisis “Reducción de la violencia homicida en México: los registros reportan una reducción acelerada; comprenderla exige datos confiables y análisis riguroso”, realizado por la Universidad Iberoamericana, plantea que aunque los homicidios bajan, hay una realidad más compleja detrás, como que las fiscalías reportan menos muertes violentas que los registros de INEGI.
“En 2024, el INEGI contabilizó 8.5% más homicidios que las fiscalías. Para 2025, la diferencia aumentó a 15%, lo que equivale a cerca de 3, 600 defunciones por homicidio documentadas en los registros de mortalidad que no aparecen como víctimas en las carpetas de investigación”, alerta.
Harfuch, el artífice de la estrategia de seguridad
Al frente de la estrategia de seguridad está Omar García Harfuch, un perfil no solo de confianza para la presidenta Claudia Sheinbaum, también para el gobierno de Estados Unidos, quien por los resultados obtenidos le ha descrito como un “socio de confianza y un buen amigo”.
“Hay un reconocimiento explícito que hacen las autoridades de Estados Unidos al trabajo de la política de seguridad y tiene un reconocimiento interno por parte de otros miembros del gabinete, incluso se dice mucho más de Omar García Harfuch que de las Fuerzas Armadas”, agrega Vargas.
Se ha posicionado como uno de los actores más cercanos y con capacidad de interlocución tanto interna como externa.
Armando Vargas, de México Evalúa.
Más allá del reconocimiento, desde Estados Unidos ha venido parte de la presión para que México haga más en materia de seguridad. El regreso de Donald Trump intensificó sus exigencias para combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y sobre todo desarticular a los cárteles.
En el arranque de su gobierno, Trump firmó órdenes ejecutivas para imponer aranceles si México y Canadá no hacían más contra el tráfico de drogas.
En Estados Unidos, Vargas ve un factor de presión para que México esté dando resultados en materia de seguridad.
"La estrategia es estadocéntrica frente a tres amenazas. La primera amenaza está en la oposición, la segunda son las fracturas internas dentro del propio morenismo y la tercera y más importante es la política expansionista de Donald Trump", resalta.