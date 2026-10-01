Olvidar “los abrazos” bajó la tasa de homicidios, pero la violencia se concentra en siete entidades

El caso de Sinaloa merece una especial mención debido a que si bien la tendencia en homicidios va a la baja, nada ha podido regresar al estado a los niveles de violencia de 2023, previo a que iniciara la disputa interna en el Cártel de Sinaloa luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y la de Joaquín Guzmán López.

Entre enero y septiembre de 2026 se reportan 992 homicidios dolosos, 85% más a los 534 registrados en todo el 2023.

¿Qué hay detrás de las cifras?

Para especialistas, detrás de la marcada reducción puede haber varias explicaciones, entre ellas, una reclasificación de delitos, la diversificación económica del crimen e incluso la crisis interna por la que atraviesan dos de las organizaciones criminales más violentas del país, ocupadas en recomponerse.

“Una explicación, es que se reclasifican los delitos, o sea, que en lugar de hablar de homicidios dolosos, se habla de culposo. Probablemente hay menos homicidios, pero también hay más desapariciones y esas desapariciones no se contabilizan como muertes” plantea Arturo Villarreal, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

Uno de los delitos que más ha crecido durante el actual gobierno y en el que expertos consideran que podrían estar “ocultas” las cifras de homicidios dolosos, son las desapariciones.

En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se reportan 130,500 personas desaparecidas, pero cuando este gobierno inició el 1 de octubre de 2024, en el país el registro de no localizados era de 102,200, es decir, se han sumado alrededor de 28,000 desapariciones en dos años.

En los primeros dos años de su antecesor la cifra era de 15,903 reportes de personas desaparecidas.

La presidenta ha defendido sus logros al frente de la seguridad. “Homicidio es homicidio; no hay maquillaje, no hay que ‘hay otros delitos que pasaron de un delito a otro delito’”, dijo el pasado 14 de julio de 2026 .

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha logrado una reducción en homicidios dolosos. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

El análisis “Reducción de la violencia homicida en México: los registros reportan una reducción acelerada; comprenderla exige datos confiables y análisis riguroso”, realizado por la Universidad Iberoamericana, plantea que aunque los homicidios bajan, hay una realidad más compleja detrás, como que las fiscalías reportan menos muertes violentas que los registros de INEGI.

“En 2024, el INEGI contabilizó 8.5% más homicidios que las fiscalías. Para 2025, la diferencia aumentó a 15%, lo que equivale a cerca de 3, 600 defunciones por homicidio documentadas en los registros de mortalidad que no aparecen como víctimas en las carpetas de investigación”, alerta.

Además de un posible manejo irregular en cifras, 59.8 % de la población de México percibe que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.