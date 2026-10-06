Del CJNG a la Unión Tepito: 11 organizaciones disputan Morelos, el primero en extorsión y segundo en homicidios

El feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera en Cuautla, el asesinato del juez de Paz Alejandro Emiliano Reyes, en Mazatepec, y el homicidio de dos estudiantes de preparatoria en Cuernavaca forman parte de la crisis de violencia que acecha a Morelos desde hace dos décadas y que hoy tiene detrás a 11 organizaciones criminales, entre ellas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y La Unión Tepito.
Ubicada en el centro del país, Morelos es la entidad con más víctimas de extorsión y la segunda con la mayor tasa de homicidios dolosos y feminicidios por cada 100,000 habitantes.
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¿Qué lugar ocupa Morelos en inseguridad?
El estado hoy gobernado por Morena presenta una tasa de 29.89 víctimas de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, solo detrás de Colima, cuya tasa es de 49.90, y seguida por Sinaloa con 26.99. La media nacional se ubica en 8.62 víctimas por cada 100,000 habitantes.
La violencia está presente en todos los municipios de Morelos. La entidad tiene a seis de los 30 municipios más violentos del país por el número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con la organización Morelos Rinde Cuentas. Se trata de Emiliano Zapata, Temixco, Yautepec, Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca.
En esos municipios son frecuentes los episodios de violencia como el feminicidio de Claudia Tacoronte el 12 de septiembre, el asesinato de dos estudiantes de la UAEM en la colonia Chulavista el pasado 26 de septiembre o un ataque en Temixco el pasado 1 de octubre cuando un hombre de 35 años murió.
En el delito de extorsión, Morelos es la entidad con más víctimas a nivel nacional. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), mientras la media nacional es de 5.67, en ese estado es de 6.22 víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes.
En la entidad es común ver leyendas como " cerrado por extorsión", "se renta local" debido a que varios comerciantes optan por bajar sus cortinas tras ser constantes víctimas de pagos por parte de los grupos delictivos. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), citado por el Diario de Morelos , entre agosto de 2025 y agosto de 2026, alrededor de 800 negocios cerraron por el fenómeno de la extorsión solamente en el municipio de Cuautla.
En materia de feminicidios, Morelos se ubica en el segundo lugar, solo detrás de Sinaloa, entidad en la que se ha recrudecido la violencia debido a la pugna interna en el Cártel de Sinaloa.
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¿Cómo está la situación en Morelos hoy?
La violencia tiene siglas y estructuras criminales: tres cárteles, y al menos ocho organizaciones locales que mantienen una ríspida disputa por territorios y actividades delictivas.
Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Guerreros Unidos así como organizaciones locales como La Unión Tepito, Los Tlacos, Los Linos, Los Mayas, La Empresa, Los Aparicio y Los Rojos.
Pero no siempre fue así. Hace 20 años, la organización criminal Los Beltrán Leyva tenían la hegemonía criminal del estado, la cual tras su rompimiento con el Cártel de Sinaloa instaló en Cuernavaca, su centro de operaciones.
Sin embargo, en 2010 su líder, Arturo Beltrán Leyva, fue abatido y el cártel se fragmentó, entonces surgieron varias organizaciones que se disputarían la entidad y la convertirían en una de las más violentas.
David Saucedo, experto en seguridad pública, explica que detrás de la violencia en Morelos está una disputa entre organizaciones criminales que se disputan el territorio y mercados ilícitos.
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“Las agrupaciones criminales están disputándose Morelos tienen actividades delincuenciales como el narcotráfico, el narcomenudeo, el robo de transporte de carga, el huachicoleo y como todos los grupos se dedican a la extorsión se aprecia que es el principal delito, pero hay otros”, expone.
La ubicación geográfica de Morelos es uno de los elementos que hace atractivo al estado para las organizaciones criminales, de acuerdo con un análisis de Insight Crime.
“De Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, que ha sido centro de cultivo de amapola y de producción de diversas drogas, los cargamentos de estupefacientes se dirigen hacia el norte, a Morelos, y de allí siguen su ruta hacia el oeste por una carretera que conecta con la costa del Pacífico y con Acapulco, que solía ser un atractivo centro turístico y donde existe un importante puerto bastante útil para para los traficantes”, refiere .
En los últimas dos décadas, Morelos ha registrado episodios de violencia que lo han marcado como el secuestro de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, el cual provocó una movilización nacional encabezada por el escritor y de la cuál surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (2011).
Teodoro Lavín,presidente del Grupo Empresarial Morelos, afirma que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la entidad sigue sumergida en una ola de violencia.
"Nuestro anterior gobernador nos hizo el favor de traer los tepiteños, a los del Cártel de la Unón Tepito y seguimos este coleccionando cárteles, es increíble lo que sucede en Morelos, siendo un estado tan chiquito. No les veo capacidad para dar resultados contra la violencia. Son gente muy de la confianza, no gente con capacidades", plantea.
Redes de protección desde la autoridad
La violencia no siempre marcó a Morelos, un estado de alrededor de 2 millones de habitantes. Esa entidad incluso fue el “hogar” para algunos líderes criminales, varios de ellos gozaron de protección desde la esfera del poder.
El líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, operó libremente en la entidad, en parte, gracias a la protección de autoridades, pero no fue el único. También ahí operó y vivió Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
Saucedo explica que la colusión de autoridades con el crimen son un factor que ha contribuido a la ola de violencia.
“Los esquemas de gobernanza criminal son un factor que ha permitido la penetración de los grupos del narcotráfico allí. Tenemos a delincuentes que dejaron de ser jefes de plaza y ahora son alcaldes o son legisladores. lo que en el pasado eran políticos o jefes policiacos sobornados por el narco, ahora no, ahora tenemos auténticos delincuentes que tenían un pasado delictivo y que ahora ocupan posiciones de poder”, afirma.
En los últimos meses se han detenido a algunos alcaldes y funcionarios públicos a través de la Operación Enjambre por su presunta vinculación con el crimen, entre ellos Agustín “N”, de Atlatlahucan, Irving “N” de Yecapixtla y Jesús “N” de Cuautla.
En los últimos 10 años, tres más han sido asesinados: Benjamín López Palacios de Xoxocotla, Gisela Mota Ocampo de Temixco y este año Valentín Lavín Romero de Temoac.
Éste último, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, era investigado por sus presuntos vínculos con "Los Aparicio" y "Los Huazulco", células delictivas que operan en la región oriente del estado.
"Él estaba relacionado con las células delictivas de Los Aparicio y Los Huazulco, vinculadas a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo", dijo en julio pasado.