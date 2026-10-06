Del CJNG a la Unión Tepito: 11 organizaciones disputan Morelos, el primero en extorsión y segundo en homicidios

¿Qué lugar ocupa Morelos en inseguridad?

El estado hoy gobernado por Morena presenta una tasa de 29.89 víctimas de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, solo detrás de Colima, cuya tasa es de 49.90, y seguida por Sinaloa con 26.99. La media nacional se ubica en 8.62 víctimas por cada 100,000 habitantes.

La violencia está presente en todos los municipios de Morelos. La entidad tiene a seis de los 30 municipios más violentos del país por el número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con la organización Morelos Rinde Cuentas. Se trata de Emiliano Zapata, Temixco, Yautepec, Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca.

En esos municipios son frecuentes los episodios de violencia como el feminicidio de Claudia Tacoronte el 12 de septiembre, el asesinato de dos estudiantes de la UAEM en la colonia Chulavista el pasado 26 de septiembre o un ataque en Temixco el pasado 1 de octubre cuando un hombre de 35 años murió.

La estudiante española Claudia Tacoronte fue asesinada el 12 de septiembre pasado. (Foto: Miguel Bañuelos/AFP.)



En el delito de extorsión, Morelos es la entidad con más víctimas a nivel nacional. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), mientras la media nacional es de 5.67, en ese estado es de 6.22 víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes.







En la entidad es común ver leyendas como " cerrado por extorsión", "se renta local" debido a que varios comerciantes optan por bajar sus cortinas tras ser constantes víctimas de pagos por parte de los grupos delictivos. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), citado por el Diario de Morelos , entre agosto de 2025 y agosto de 2026, alrededor de 800 negocios cerraron por el fenómeno de la extorsión solamente en el municipio de Cuautla.



En materia de feminicidios, Morelos se ubica en el segundo lugar, solo detrás de Sinaloa, entidad en la que se ha recrudecido la violencia debido a la pugna interna en el Cártel de Sinaloa.