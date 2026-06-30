Sheinbaum defiende su estrategia de seguridad: "Los homicidios dolosos se han reducido en poco tiempo"

Sheinbaum reconoció el papel de las instituciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas, a pesar de los señalamientos por los impactos negativos que conlleva mantener a militares en tareas de seguridad pública.

"Gracias al esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado mexicano y en particular de la Guardia Nacional, los homicidios dolosos se han reducido en 46%, una disminución sin precedentes en tan poco tiempo", declaró desde Huehuetoca, Estado de México.

La presidenta respaldó la Estrategia Nacional de Seguridad en medio de las continuas criticas de Estados Unidos, que presiona a México para que endurezca los trabajos de seguridad y de combate a los cárteles de la droga.

Al interior del país, el partido opositor PAN también ha cuestionado las medidas de seguridad y recientemente presentó una propuesta de 100 puntos para cambiar la estrategia y endurecer la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que su estrategia ha mejorado gracias a la Guardia Nacional y que da mejores resultados porque incluye la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación, y la coordinación entre las instituciones de seguridad.

"La consolidación de la Guardia Nacional constituye hoy uno de los pilares de la estrategia nacional de construcción de la paz. Su fortalecimiento no es un hecho aislado, forma parte de una visión integral que entiende que la seguridad no puede construirse únicamente con fuerza", dijo.

La Guardia Nacional fue creada en 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nació como un cuerpo de policía civil.