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México

Sheinbaum defiende su estrategia de seguridad: "Los homicidios dolosos se han reducido en poco tiempo"

La presidenta respaldó el trabajo de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, a pesar de los cuestionamientos de la oposición y las presiones de Estados Unidos.
mar 30 junio 2026 03:29 PM
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Claudia Sheinbaum celebra el Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum en el Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional.
 (Foto: Presidencia de la República)

A pesar de las críticas de Estados Unidos y de partidos de oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad implementada por su administración porque, aseguró, ha logrado una disminución de 46% en los homicidios dolosos.

En la conmemoración del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, aseguró que la estrategia ha conseguido otros resultados, como la detención de 45,000 presuntos delincuentes y el desmantelamiento de 2,000 mil laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas.

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Sheinbaum reconoció el papel de las instituciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas, a pesar de los señalamientos por los impactos negativos que conlleva mantener a militares en tareas de seguridad pública.

"Gracias al esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado mexicano y en particular de la Guardia Nacional, los homicidios dolosos se han reducido en 46%, una disminución sin precedentes en tan poco tiempo", declaró desde Huehuetoca, Estado de México.

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La presidenta respaldó la Estrategia Nacional de Seguridad en medio de las continuas criticas de Estados Unidos, que presiona a México para que endurezca los trabajos de seguridad y de combate a los cárteles de la droga.

Al interior del país, el partido opositor PAN también ha cuestionado las medidas de seguridad y recientemente presentó una propuesta de 100 puntos para cambiar la estrategia y endurecer la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que su estrategia ha mejorado gracias a la Guardia Nacional y que da mejores resultados porque incluye la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación, y la coordinación entre las instituciones de seguridad.

"La consolidación de la Guardia Nacional constituye hoy uno de los pilares de la estrategia nacional de construcción de la paz. Su fortalecimiento no es un hecho aislado, forma parte de una visión integral que entiende que la seguridad no puede construirse únicamente con fuerza", dijo.

La Guardia Nacional fue creada en 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nació como un cuerpo de policía civil.

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En 2024, sin embargo, se concretó su traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a pesar de las advertencias de organizaciones civiles y especialistas de que eso pondría en riesgo el respeto a los derechos humanos y ampliaría la militarización.

Pero Sheinbaum destacó el papel de la Guardia Nacional en la seguridad pública. Según datos del organismo, en siete años logró el aseguramiento de 23,000 armas de fuego y el decomiso de 213 toneladas de droga.

Además registra un crecimiento importante, al pasar de 78,000 elementos a más de 125,000. La meta es llegar a los 170,000 al cierre de esta administración.

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Guardia Nacional Claudia Sheinbaum Secretaría de la Defensa Nacional

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