Percepción de inseguridad baja, pero 6 de cada 10 mexicanos considera riesgoso el lugar donde vive

Percepción de inseguridad baja

Según el informe más reciente del INEGI, en marzo de 2026 el 61.5% de la población adulta en zonas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad, una reducción de dos puntos porcentuales frente al 63.8% registrado en diciembre de 2025 .

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en marzo 2026, 61.5% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 67.2%

🚹 54.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/1H3F6QwN6H — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 24, 2026

Aun con la disminución, la percepción de inseguridad en zonas urbanas del país continúa siendo elevada, como en Puerto Vallarta, que pasó de 32.0 a 59.9 %; Tepic, de 37.9 a 53.9 %, y Zapopan, de 54.7 a 70.8%.

En contraste, las áreas urbanas con mayor reducción fueron: San Pedro Garza García, al pasar de 8.7 a 4.4 %; Saltillo, de 28.1 a 16.7 %, y Torreón, de 29.5 a 20.3 %, en los periodos de referencia.

La encuesta reveló también diferencias importantes entre hombres y mujeres. Mientras que 67.2 % de las mujeres manifestó sentirse insegura, el porcentaje en hombres fue de 54.6 %.

La ENSU mostró también que los cajeros automáticos en la vía pública continúan siendo el lugar donde la población se siente más vulnerable, con 70.6 % de percepción de inseguridad. Le siguieron las calles (65.3 %), el transporte público (64.1 %) y las carreteras (60.1 %).

Además, entre las conductas delictivas más frecuentes reportadas por la ciudadanía se encontró el consumo de alcohol en la vía pública (57.7 %), robos o asaltos (45.5 %) y la venta o consumo de drogas (39.3 %).

En términos de confianza institucional, la Marina (87.3 %) y el Ejército (85.5 %) fueron las autoridades mejor evaluadas en su desempeño. En contraste, la policía municipal obtuvo una percepción de efectividad de apenas 50.8 %.