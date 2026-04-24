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México

Percepción de inseguridad baja, pero 6 de cada 10 mexicanos considera riesgoso el lugar donde vive

La percepción de inseguridad bajó de 63.8% en diciembre de 2025 a 61.5% en marzo de 2026, de acuerdo con la ENSU.
vie 24 abril 2026 10:35 AM
Percepción de inseguridad baja, pero 6 de cada 10 mexicanos considera riesgoso el lugar donde vive
Según una reciente encuesta del INEGU, el 67.2 % de las mujeres y 54.6 % de los hombres manifestaron que era inseguro vivir en su ciudad. (Foto: Margarito Pérez Retana/ Cuartoscuro)

La percepción de inseguridad en México mostró una disminución durante los primeros tres meses de 2026, aunque aún hay seis de 10 mexicanos que considera riesgoso vivir en su ciudad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad pasó de 63.8% en diciembre de 2025 a 61.5% en marzo de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch celebraron los resultados y atribuyeron esta disminución tanto a factores estructurales como a la estrategia de seguridad basada en coordinación institucional, inteligencia y presencia territorial.

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Percepción de inseguridad baja

Según el informe más reciente del INEGI, en marzo de 2026 el 61.5% de la población adulta en zonas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad, una reducción de dos puntos porcentuales frente al 63.8% registrado en diciembre de 2025 .

Aun con la disminución, la percepción de inseguridad en zonas urbanas del país continúa siendo elevada, como en Puerto Vallarta, que pasó de 32.0 a 59.9 %; Tepic, de 37.9 a 53.9 %, y Zapopan, de 54.7 a 70.8%.

En contraste, las áreas urbanas con mayor reducción fueron: San Pedro Garza García, al pasar de 8.7 a 4.4 %; Saltillo, de 28.1 a 16.7 %, y Torreón, de 29.5 a 20.3 %, en los periodos de referencia.

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La encuesta reveló también diferencias importantes entre hombres y mujeres. Mientras que 67.2 % de las mujeres manifestó sentirse insegura, el porcentaje en hombres fue de 54.6 %.

La ENSU mostró también que los cajeros automáticos en la vía pública continúan siendo el lugar donde la población se siente más vulnerable, con 70.6 % de percepción de inseguridad. Le siguieron las calles (65.3 %), el transporte público (64.1 %) y las carreteras (60.1 %).

Además, entre las conductas delictivas más frecuentes reportadas por la ciudadanía se encontró el consumo de alcohol en la vía pública (57.7 %), robos o asaltos (45.5 %) y la venta o consumo de drogas (39.3 %).

En términos de confianza institucional, la Marina (87.3 %) y el Ejército (85.5 %) fueron las autoridades mejor evaluadas en su desempeño. En contraste, la policía municipal obtuvo una percepción de efectividad de apenas 50.8 %.

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Sheinbaum: "Vamos a seguir trabajado"

Los resultados de la ENSU reflejan que aunque existen avances puntuales en algunas ciudades, la percepción de inseguridad sigue siendo un desafío estructural en el país, con efectos directos en la vida cotidiana y la confianza institucional.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó los resultados de la percepción de inseguridad a múltiples variables.

Señaló que, si bien los delitos son un factor central, también inciden condiciones urbanas como el alumbrado público, el estado de los servicios municipales y el entorno físico.

“Si una ciudad está oscura porque no funcionan las luminarias, eso influye directamente en cómo la gente percibe la seguridad”, explicó.

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En ese sentido, reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con gobiernos estatales y municipales para reducir tanto los delitos como la percepción de inseguridad.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también destacó en redes sociales que los resultados reflejan “avances claros” y subrayó que la percepción de inseguridad se encuentra en su nivel más bajo desde el inicio de la actual administración.

También resaltó el incremento en la confianza ciudadana hacia las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, así como la mejora en la percepción del desempeño de la Secretaría de Marina.

Harfuch atribuyó estos resultados a una estrategia basada en coordinación institucional, inteligencia y presencia territorial, y aseguró que los esfuerzos continuarán.

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Inseguridad Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Claudia Sheinbaum

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